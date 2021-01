Na tenhle den Macík čekal devět Dakarů. Teď musí zachovat chladnou hlavu

Poprvé startoval na Rallye Dakar v roce 2013. Ale ten velký den Martina Macíka mladšího přišel v úterý, kdy se svým Ivecem ovládl devátou etapu slavné soutěže. Byl to jeho premiérový triumf na Dakaru v životě a také první český v tomto ročníku.

Do zatím nejnáročnějšího dějství letošního ročníku sedlčanský pilot odstartoval jako osmý, ale průběžným pořadím začal rychle stoupat kupředu. Na 271. kilometru rychlostního testu se Iveco pokřtěné "Karel" ocitlo v čele a tuto příčku udrželo až do cíle.

"Devět Dakarů to trvalo a konečně přišlo první vítězství v etapě. Musíme bojovat dál, máme ještě tři etapy před sebou. Karlovi jsme dali zabrat. Dneska to zase pro mechaniky bude dlouhá noční práce. Snad to zvládnou stejně dobře jako předešlou noc," připomněl Macík, jak jeho lidé dávali před vítěznou etapou kamion po návratu z dvoudílné maratonské etapy dohromady téměř celou noc.

31etý jezdec se přidal k celé řadě svých kolegů a uznal nástrahy úterní smyčky se startem i cílem v Naúmu. "Každopádně to bylo dneska náročné, dlouho jsem se tak nezapotil. Ale zahřálo to u srdce a ukázali jsme, že rychlost máme," liboval si Macík, který za sebou ve výsledkové listině udržel dva ruské Kamazy.

Podobně viděl úterní trasu i navigátor František Tomášek: "Navigace nám tam dneska skvěle padala, i když etapa byla hodně tvrdá a rychlá. No, nevím, jestli bych to chtěl zažívat každý den."

Vítěznou etapou ale Macíkovo snažení na Dakaru zdaleka nekončí. Do konce 43. ročníku legendární rallye zbývají ještě tři etapy a v nich by rád předvedl další pozoruhodné výkony. K tomu ale potřebuje nejen rychlost a štěstí, ale taky chladnou hlavu.

"Ego ve zdravém formátu je na Dakaru důležité. Bez něj se nemůžeš postavit na start. Musíš si od začátku věřit, že to zvládneš," začíná sympatický pilot exkurzi do závodnické duše.

"Současně vám ale ego nikdy nesmí přerůst přes hlavu. Když si začneš myslet, že jsi mistr světa amoleta, je zle. Bude tě to omezovat. Přeceníš se a někam to pošleš nebo nezvládneš situaci, když se zrovna nedaří. Na Dakaru musíš umět pracovat s tím, co právě máš," dodal Macík, jehož primárním cílem by nyní mělo být vrátit se v celkovém pořadí na třetí místo. Na Aleše Lopraise ve voze Praga po úterním vítězství ztrácí 22 minut a 35 vteřin.