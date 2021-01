Macík ustál tlak Kamazů, vyhrál poprvé na Dakaru etapu

Pilot kamionu Iveco Martin Macík vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a připsal si premiérový triumf v kariéře. Celkově je i nadále pátý za Alešem Lopraisem. Martin Prokop ve Fordu byl šestý a průběžně je stále osmý. Vedení si upevnil Francouz Stéphane Peterhansel. Motocyklista Milan Engel si v úterý dojel pro svůj nejlepší letošní výsledek. Byl dvanáctý, od první desítky jej dělilo deset minut.

Účastníky soutěže v úterý čekala druhá letošní smyčka se startem a cílem v Naúmu ležícím na břehu Rudého moře. Z 583 km bylo plných 342 měřených.

Macík vyhrál o dvě a půl minuty před dvojicí jezdců v Kamazech. Druhý byl Airat Mardějev a třetí lídr soutěže Dmitrij Sotnikov. Těsně za top 3 byl klasifikován Loprais. Ten má před Macíkem v celkovém pořadí náskok téměř 19 minut.

Pilot týmu Big Shock! Racing startující na devátém Dakaru je prvním českým jezdcem, jenž dokázal letos na slavné soutěži vyhrát etapu. Macík k tomu měl nakročeno již v 5. etapě, kdy byl na několika kontrolních bodech nejrychlejší, ale po technických problémech v závěru skončil devátý.

Prokop odvedl svůj standardní výkon a nakonec za nejrychlejším Peterhanselem zaostal o 16:37 minuty. V průběžném pořadí se přiblížil sedmému Vladimiru Vasiljevovi z Ruska, zároveň se ale také snížil jeho náskok na Jihoafričana Giniela de Villierse, který v úterý zajel třetí čas

Pro etapové vítězství si mezi motorkáři dojel argentinský jezdec Kevin Benavides. V čele i nadále zůstává Chilan José Ignacio Cornejo.

Martin Michek sice poškodil stroj při havárii a měl potíže s navigací, přesto se posunul na 13. místo průběžného pořadí. V etapě jezdec týmu Orion-Moto Racing Group skončil osmnáctý.

"Mám z toho dneska smíšené pocity. Pochopitelně jsem rád, že jsem živý a zdravý. To, co se dneska dělo na trati, bylo drsné. U všech pádů jsem projížděl, u Poláka Giemzy jsem se zastavoval a ptal se, jestli je v pořádku. Já si bohužel vybral svůj den a dělal chyby. Od dvacátého kilometru jsem bloudil, což mi stálo 25 minut," uvedl Michek.

Pád měl na konci etapy v řečišti. "Vjel jsem do pole kamenů, jeden z nich mi nakopl zadní kolo, přetočil jsem se a mě to katapultovalo do vzduchu," popsal závodník.

Nehoda na 155. kilometru ukončila rallye pro dvojnásobného dakarského vítěze a druhého muže průběžného pořadí Tobyho Price z Austrálie. Tovární jezdec KTM si poranil levou ruku a rameno a musel být letecky převezen do nemocnice v Tabuku na vyšetření.

Porucha motoru znamenala konec pro Rosse Branche z Botswany, který byl po osmi etapách průběžně třináctý. Soutěž předčasně skončila také pro Benavidesova bratra Luciana. Argentinec, který byl v průběžném hodnocení etapy třetí, spadl na 242. kilometru rychlostního testu. Poranil si rameno a vrtulník jej dopravil do nemocnice v Tabuku.

Aktualizujeme…