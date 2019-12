Alonso je sympatický profík, říká žádaný dakarský fotograf Chytka

Marian Chytka se stal renomovaným dakarským fotografem, o kterého mají zájem největší stáje. Na leden si jeho služby zajistil tým Toyota, v jehož barvách premiéru na Rallye Dakar prožije dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso.

Třicetiletý Chytka patří mezi světovou špičku už několik let. Pro Toyotu fotí již tři roky, takže spolupráce se španělskou hvězdou vyplynula jaksi samozřejmě. Od prvního setkání si závodník i jeho fotograf "sedli".

"Bylo moc fajn pracovat s ním při testování v Polsku, kde jsem ho vlastně fotil poprvé. Neměl tam tolik povinností, které normálně mívá, když někde závodí. Bylo vidět, jak si to daleko víc užívá, když kolem něj nestojí tisíc lidí. Působil uvolněně. Snažil se mi vyhovět. Spolupracuje se s ním parádně a je fakt v pohodě," popsal Chytka.

Alonso láká fanoušky i novináře

Český fotograf mohl sledovat, jak pilně se Alonso na náročnou soutěž chystá. Dakar je pro něj prý velká výzva a úspěchu obětuje úplně vše.

"Je úžasné sledovat, jak k tomu přistupuje a jak rychle se zlepšuje. Říkal mi třeba, že největší problém pro něj je brzdění. Na asfaltu zastaví na pár metrech přesně tak, jak potřebuje. Ale v nezpevněném terénu, když dupne na brzdu, tak auto letí dál. Na tom v poslední době nejvíc pracoval. Snaží se teď najezdit co nejvíce kilometrů, aby se s autem sžil," uvedl Chytka.

Start formulového šampiona je velkou mediální události. Bylo to poznat už na Marocké rallye. Po tom, co se objevila informace, že ji španělský pilot pojede, se hned akreditovalo dalších 25 novinářů.

"Předpokládám, že to samé, respektive ještě větším měřítku, bude i na Dakaru. Taky v samotné Toyotě mi říkali, že jen informace o tom, že Alonso v týmu pojede, měla větší ohlas a hodnotu, než že japonská značka v letošním roce poprvé Rallye Dakar vyhrála," vysvětlil rodák ze Vsetína.

Třicetiletý Chytka bude na Dakaru už podeváté. S fotografováním začal při studiu práv, když doprovázel staršího bratra při závodech.

"Nejdřív mě to vlastně ani moc nebavilo, ale káply z toho občas nějaké peníze, takže jsem focení pár víkendů obětoval. Zlomilo se to až v roce 2010, kdy jsem právě s bráchou poprvé vyrazil na Dakar. Tam mě to pohltilo a postupně se to rozjelo do něčeho, v co jsem asi nikdy ani nedoufal. Focení se stalo mým životem," vysvětlil Chytka, jehož bratr Viktor bude na lednovém Dakaru navigátorem Martina Prokopa.

Dakar je droga

Fakt, že se Dakar přesunul po po jedenácti letech z Jižní Ameriky na Arabský poloostrov, český fotograf vítá.

"Organizátoři vybrali zajímavé místo nejen pro závodníky, ale i pro fotografy. Je tam velmi rozmanitý terén, bude to pestré. A hlavně neokoukané. Pro veřejnost byla ta země otevřena teprve před dvěma měsíci. Nyní už můžete získat turistické vízum a vyrazit se tam podívat, což dříve nešlo. V tomhle směru to bude nové pro každého. Těším se na to," říká Chytka s tím, že pro něj samotného je Dakar droga.

"Člověk se na něm stane závislý. I pro fotografa je ale neuvěřitelně náročný. Z hlediska mé práce je to jednoznačně nejdůležitější akce za celý rok. Vše k tomu směřuji. Je to strašně moc zodpovědnosti vůči klientům, kterých je zase víc, než jsem chtěl. A to jsem jich takových patnáct odmítl. Můj tým bude mít nejspíš šest lidí, jedeme dvě auta," dodal žádaný fotograf.

Podobně jako Alonso, tak ani Chytka nepodceňuje přípravu. Do Saúdské Arábie odletí už za několik dní. Před Dakarem se tam koná národní mistrovství v dálkové rallye, což pro něj bude skvělá příležitost najít si ta nejlepší místa.

"Spousta těch tras se prolíná s Dakarem, takže tu oblast budu moct poznat a nachystat se tak, abych pak předvedl co nejlepší výkon i já. Letos to bude už čtvrtý závod, na který se tam já nebo někdo z mého týmu vydá. V Saúdské Arábii už jsem fotil i v předchozích letech, naposledy někdy tři čtyři roky zpátky, ale od té doby se spousta věcí změnila a tak jsem si chtěl být jistý, že mě nic na Dakaru nepřekvapí," prohlásil pečlivý Chytka.