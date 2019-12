Tůma se extrémního Dakaru nebojí, sílu nabírá na veslařském trenažeru

Čtyřkolkář Zdeněk Tůma se po roční pauze znovu vydá na trať Rallye Dakar. Cíl je jasný: dostat se do vysněné nejlepší desítky.

Rodák z Českého Krumlovase vydá bojovat s nástrahami Dakaru už potřetí. Při premiéře v roce 2017 zaskočil soupeře dvanáctým místem, o rok později skončil patnáctý. Po lednové pauze je znovu připraven bojovat o co nejlepší umístění.

Pomoci mu k tomu má znovu čtyřkolka Yamaha Raptor 700. Stroj v ceně více než 800 000 korun český závodník spolu s ostatními soupeři minulý týden naložil v přístavu v Marseille. Loď se vydala na cestu do saudskoarabské Džiddy, kde Rallye Dakar 5. ledna premiérově startuje.

"Myslím, že tenhle Dakar bude ze všech nejtěžší. Bude to vážně bolet. Některé etapy měří přes pět set kilometrů. Kdo dojede do cíle, bude sám o sobě vítěz," domnívá se Tůma.

Po jedenácti ročnících v Jižní Americe se soutěž poprvé koná na Středním východě. A pořadatelé závodníky nijak nešetří. Délka tratě: 7855 km. Měřené úseky: 5096 km. Počet etap: 12. Trasa v písku: 68 procent. K tomu výrazná navigační obtížnost.

"Duny v poušti Rub al-Chálí by mi mohly vyhovovat, ale bude to fakt záhul. Všechny etapy jsou hodně dlouhé. Některé dny pojedeme až osm set kilometrů. To jsem nezažil," přiznal Tůma.

Rallye odstartuje na pobřeží Rudého moře a skončí ve městě Kiddíja nedaleko Rijádu. "Hned první den začínáme zostra, čeká nás 320 kilometrů. Dřív to byl prolog kolem třiceti kilometrů. No a poslední etapa, která dřív mívala kolem sta kilometrů, tentokrát měří čtyřikrát tolik. Do samého závěru nebude nic rozhodnuto," upozornil závodník.

"To, jak se těším, ani nedovedu popsat. Vím, že to bude fyzicky extrémně náročné, ale psychicky mě to naopak nabije. Tam člověk úplně vypne," dodal Tůma.

Na fyzicky náročnou soutěž se v poslední fázi připravuje hlavně v tělocvičně, kde nabírá potřebnou sílu. Velkým pomocníkem je mu veslařský trenažer.

"Ten mám doporučený přímo od fitness trenéra, protože nejlépe simuluje mou zátěž na čtyřkolce. Snažím se na tom být denně," uvedl 47letý čtyřkolkář.