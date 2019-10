Doyen Macháček se vrací na Dakar. Čtyřkolku vymění za buginu v barvách Buggyry

Veterán Josef Macháček vydržel bez Rallye Dakar pouhý rok. V lednu se do slavné dálkové soutěže vrátí. Čtyřkolku ale vymění za buginu v barvách týmu Buggyra v kategorii SxS.

Pětinásobného vítěze Rallye Dakar zlákal ze závodnického důchodu přesun soutěže z Jižní Ameriky do Saúdské Arábie.

"Jede se to přesně v té destinaci, o které jsem tak před pěti lety mluvil. Jen jsem nevěřil, že se to v Saúdské Arábii vzhledem k tamním politickým podmínkám podaří zorganizovat. Francouzští pořadatelé ale dokázali všechno domluvit," uvedl Macháček exkluzivně pro deník Aktuálně.

"Pouště byly i v Jižní Americe, ale teď odpadnou nepříjemné výškové rozdíly. Také skončí sprinty a přijdou skutečné vytrvalostní etapy. Za jedenáct dní ujedeme osm tisíc kilometrů. To se musí jet sice pořád rychle, ale také hlavou," dodal jezdec, který bude mít jako jeden z mála na svém kontě dakarské starty z Afriky, Jižní Ameriky a nově i Blízkého východu.

Přestup ze čtyřkolky do buggy vidí rodák z Heřmanova Městce jako logický krok. Sám má s těmito vozítky s pevným trubkovým rámem zkušenosti už asi šest let a v bugině odjel i dva jihoamerické ročníky Rallye Dakar.

Návrat do vozidla se střechou znamená, že Macháček musel do speciálu Can-Am Buggyra MK50 XRS hledat spolujezdce. To ale netrvalo dlouho a volba padla na spolehlivého parťáka Vlastimila Tošenovského. "Spolu už jsme absolvovali Dakar v roce 2014. Odjeli jsme 4500 kilometrů a víme, co od sebe můžeme čekat," řekl český jezdec.

Na rozdíl od předchozích startů, kdy 62letý závodník startoval lidově řečeno "na vlastní triko", tentokrát pojede jako člen týmu Buggyra.

"Jsem nadšený, že mě Buggyra oslovila. To se mi stalo poprvé. Je to profesionální tým a každý v něm má své předem dané místo. Vlasta (Tošenovský) se bude starat o to, abychom nebloudili. Já mám za úkol hlavně dojet co nejdál. Ale stejně se mě Martin Koloc už ptal i na to, kolikátý chci skončit," řek se smíchem Macháček.

Střídání stráží

Roudnický tým v Macháčkovi našel zkušeného pilota, který pomůže rozběhnout vstup do kategorie SxS.

"Přirovnal bych to k angažmá Gerda Körbera v okruhovém týmu v roce 2001. Měli jsme nové auto a věděli, že pokud chceme jít rychle kupředu, potřebujeme zkušeného jezdce, který umí potlačit své ego. A vedle něj vyroste další jezdec, což se pak stalo v případě Davida Vršeckého. Ne snad, že bychom se nějak bránili zisku beduína (trofej pro první tři v cíli Rallye Dakar v každé kategorii - pozn. red.), ale stojíme rovnýma nohama na zemi," uvedl Koloc, který funguje jako mentor týmu.

Macháček tak u Buggyry symbolicky nahrazuje pilota kamionu Martina Kolomého, jemuž definitivně vypršela smlouva.

"Po dlouhých jednáních a vyhodnocování jsme se nakonec rozhodli spolupráci s Martinem neprodloužit. Tímto bych mu zároveň rád popřál hodně štěstí v další jeho závodní kariéře. Uzavřeli jsme jednu kapitolu, teď se musíme věnovat našim aktuálním projektům," uvedl Koloc.