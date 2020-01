Společnost Volkswagen AG by podle agentury Reuters měla převzít 20procentní podíl ve firmě Kuo-süan High-tech. Pokud se obchod uskuteční, stal by se Kuo-süan High-tech prvním čínským výrobcem baterií v majetku německé automobilky. Ta tím urychluje svůj vstup na čínský trh s elektromobily. Do pěti let chce VW v Číně prodávat 1,5 milionu nových elektromobilů ročně.