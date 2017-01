Dakar se přece nevzdává, ví Pabiška. Nezastavily ho blesky, kroupy ani stávkující technika

před 25 minutami

David Pabiška dokončil svůj jubilejní desátý Dakar s vypětím všech sil. Český motocyklista až po dlouhých hodinách přišel na závodu, která ho mohla stát účast v soutěžil

Praha - Motocyklista David Pabiška patří mezi veterány Rallye Dakar. Jen málo jezdců se dnes může pochlubit tím, že desetkrát startovali na slavné dálkové soutěži a všechny své starty také dokončili. Byť jednou to bylo jako spolujezdec v kamionu, řadí se 41letý jezdec mezi "železné muže" Dakaru.

Závod zachránila česká vychytávka

Letos měla tato výjimečná bilance namále. Ve třetí etapě postihly jezdce týmu Barth Racing tak velké technické problémy, že vážně uvažoval o tom, že soutěž vzdá.

"Už jsem nevěděl, co s tím dělat a kde je chyba. Tak jsem musel sám sebe napomenout, že Dakar se nevzdává. Rozebral jsem motorku a znovu hledal poruchu. Nakonec jsem našel zanesený vstřikovač," popsal klíčový problém.

Oprava stroje KTM by ale nebyla možná bez "české vychytávky", kterou se svým mechanikem připravil. "Bez ní bych tam skončil, nedokázal bych vstřik vytáhnout. Mám to jen já a Štefan Svitko, kterému jsme ten fígl poskytli, a od nás to letos okopírovali z fabriky. Tak doufám, že jim nebudu muset posílat výhružný dopis, že to je můj nápad," smál se Pabiška.

Liberecký rodák sice viděl cílovou rampu v Buenos Aires, ale s letošním ročníkem Dakaru je nespokojený. "Skoro jsme nezávodili. Samozřejmě, závodili jsme, ale mohlo to být o hodně drsnější. Dojela spousta motorek, kdy bylo závodění trošičku delší, tak by jich asi dojelo podstatně míň. Pro mě to byla stopka v tom, jak jsem se snažil stáhnout svoje ztráty. A to jde jen tehdy, když jsou rychlostní zkoušky dlouhé," přidal se k řadě českých účastníku jihoamerické rallye, kterým vadily velké změny v itineráři.

Dakar se jednou do Afriky vrátí

Především v Bolívii si motocyklisté prožíval téměř peklo na zemi. "Myslím, že to byl nejdrsnější Dakar. Zažil jsem jich už hodně, ale když letos sto metrů ode mě bouchaly sloupy blesků, měl jsem strach, jestli mě to nezabije. Do toho ještě kroupy...," vzpomínal jezdec.

A záhy pokračoval: "Na zemi bylo najednou tolik krup, že to vypadlo jako souvislá vrstva sněhu a strašně to klouzalo. Každý rok se říká, že to byl ten nejhorší Dakar, ale letos to bylo vůči motorkářkům nehorší."

O dalším startu na Rallye Dakar teď závodník z Liberce vůbec nepřemýšlí. "Je ještě brzy něco rozhodovat. Musí přijít týmové shrnutí, říct si co a jak. Už dnešním dnem začíná také boj o sponzorské peníze," připomněl.

Podle Pabišky je jihoamerický kontinent jako destinace pro dálkovou soutěž vyčerpaný. "Jižní Amerika je už vyčerpaná, byla vyčerpaná před třemi lety a bude se to už jen opakovat. A návrat do Afriky? Jednou ta doba nastane. Říká se, že v létě Rusové oznámí konec na Dakarau. Odejde ještě jeden velký tým a přijde velký odliv. Pak bude Afrika na pořadu dnes. Ale bohužel Afrika nemá takovou mediální publicitu, jako Dakar. A nás sportovce živí to, kdy mohou být vidět naši partneři. Ale mně osobně by to bylo jedno, všude se musí makat naplno," filozofoval závodník, jenž letos obsadil konečné 45. místo.

autor: Radek Vičík | před 25 minutami

Související články