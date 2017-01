Vrátného srdce bije pro Afriku, ale opustit Rallye Dakar není tak snadné

před 46 minutami

Tým Bonver Dakar Project jako jediná česká stáj startoval zároveň v jihoamerické Rallye Dakar i Africa Eco Race, která měla cíl v senegalském Dakaru.

Praha - Tomáš Vrátný byl první dva týdny v lednu dost možná nejzaměstnanějším šéfem motoristického závodního týmu na světě. Jeho svěřenci v barvách Bonver Dakar Project startovali zároveň v Rallye Dakar i Africa Eco Race.

Jeho svěřencům se dálkové dobrodružství vydařilo. Miroslav Zapletal v Hummeru obsadil v Africe absolutně druhé místo a Jaroslav Valtr v Tatře byl druhý mezi kamiony. Na Dakaru startoval Alberto Llovera v další Tatře, který byť na vozíčku podruhé za sebou viděl cíl a byl čtyřiadvacátý.

Závodní srdce preferuje Afriku

I když šéf týmu byl osobně přítomen na Rallye Dakar, závodnické srdce ho láká do Afriky. Ale o tom, zda se Bonver Dakar Project soustředí jen na Africa Eco race, Vrátný zatím přemýšlet nechce.

"Není to jednoduchá otázka, protože rozhodovací proces má několik stupňů a ovlivňuje jej spousta faktorů včetně sponzorů a medializace. Osobně jsem měl jasno, že pokud bych jel, jel bych Afriku. Ale dopadlo to, jak to dopadlo, proto jsem Jardovi (Valtrovi) doporučil právě Africa Eco Race," vysvětlil Vrátný. "S Dakarem se musí něco udělat a sám jsme zvědavý, s čím organizátor ASO přijde," dodal.

Zapletal na Africa Eco Race překonal své mauritánské prokletí a po dvou vypadnutích viděl cíl v Dakaru. Ale bez problémů to ani tak nebylo, na zraněnou ruku dostal sádru.

"Ráno jsme nůžkami na plech vystřihli sádru a náš fyzioterapeut mi ji zatejpoval. Bylo to strašně bolestivé, řídil jsme jel levou rukou, pravou aspoň řadit. Každý den se to trošku a trošku zlepšovalo," popsal zkušený závodník své trable, ke kterým se přidaly i časté defekty či zapadnutí v poušti.

Valtr: I Rusové jsou jen lidi

Nováček na závodě Africa Eco Race Valtr se s týmem Bonver dohodl na poslední chvíli, ale na Tatru Jamal si zvykl velice rychle.

"Mám rád Tatru pro její vlastnosti, takže jsem moc, že jsem si v ní mohl svézt- Závodím pro radost. Vyzkoušel jsme si ho asi hodinu za barákem, ale pak jsem si na něj rychle zvykl. Snažil jsme se s autem jet tak, abych dojel do cíle. Chvílema to bylo tak náročné, že jsme skončili na paralenech, jak jsme z něj byli obouchaní. Dařilo se nám porážet Kamazy v těch nejtěžších etapách, což mě těší," uvedl spokojený Valtr tím, že by velmi rád pokračoval ve spolupráci s týmem Bonver Dakar Project.

"Každý na světě, ať má jakýkoliv balík peněz, se dá porazit. I Rusové jsou jen lidi a dají se porazit. Chci ale, aby se vůz posunul dál," dodal zkušený offroadista.

"Dakar a závodění v Africe jsou dvě zcela různé věci. V Jižní Americe máte jen jednu stopu, záleží na nervech, kdo první zpomalí. Na Africa Eco Race je těch stop obrovské množství a jízdu jsem si užíval," porovnal Valtr závodění na Rallye Dakar s tím do afrického Dakaru.

