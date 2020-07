Dobrodružství s veteránem, sázka na automat i úprk přes hranice. Češi zbrojí na Dakar

Dosud největším překvapením je přestup motocyklového závodníka Ondřeje Klymčiwa z jedné do dvou stop. V Škoda 130 LR z 80. let pojede v nové kategorii Classic. Bude to tak poprvé, co by se při jakékoliv inkarnaci Dakaru objevilo auto z Mladé Boleslavi. Pro úspěšné dokončení mise chybí ještě vybrat cca 800 000 korun, Klymčiw tak oslovil fanoušky na crowdfundingové platformě Hithit.