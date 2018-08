Baja Poland bude další prověrkou před Dakarem, o cenné body budou bojovat i Češi

před 1 hodinou

Dalším testem nejen českých aspirantů na start na Rallye Dakar je dálková soutěž Baja Poland, která se jede blízko Štětína.

Drawsko Pomorskie - Devátý díl Světového poháru FIA corss country od pátku hostí severozápad Polska. Soutěž s centrem v Drawsku Pomorskiem už tradičně láká silné české zastoupení ve všech kategoriích. Před Rallye Dakar je ostatně každá příležitost na testování dobrá.

Největší ambice má Martin Prokop v kategorii osobních automobilů., Český jezdec je se svým Fordem Raptor v celkovém hodnocení šampionátu na třetím místě. Na domácí půdě by rád umazal část z 74bodového náskoku vedoucího Poláka Jakuba Przygonského v Mini.

V Polsku nebude chybět ani další dakarský matador, Miroslav Zapletal, který pojede také s Fordem. Ten byl na předchozím podniku - Baja Hungaria - šestý hned za Prokopem.

Polsko bude svědkem premiéry dalšího českého adepta na start na Dakaru. Bývalý pilot rallye Petr Hozák pojede zkušeným slovenským navigátorem Markem Sýkorou..Posádka usedne do přestaveného Hummeru H3 RS s turbodeiselovým motorem BMW.

"Vývoj našeho vozu se o něco protáhl, ale myslím, že je to jen ku prospěchu věci. Maďarsko jsme vynechali kvůli obavám ze silných dešťů, což se nakonec potvrdilo. Při testech na Slovensku všechno hned od začátku fungovalo parádně. Samozřejmě se objevily některé dětské nemoci, ale s těmi jsme si dokázali poradit. Polsko beru především jako ostrý test, který teprve ukáže, jak jsme naše auto postavili. Přeci jen ostrý závod žádný test nenahradí," míní Hozák.

Mezi závodníky se ve dvou stopách se v rámci Světového poháru představí také Zdeněk Pořízek s dalším Fordem a nebude chybět ani Martík Macík junior s kamionem LIAZ.

Jeho "Franta" prošel po Baja Aragon kompletní rekonstrukcí, tým ho rozebral do šroubků a pak znovu složil. " V Polsku ho pořádně otestujeme. Budeme tam jediní s kamionem, takže jedu závodit s osobáky a s Brabčákem. V kabině s námi tentokrát pojede nový mechanik "Počuvaj", protože "Mrkvič" si užívá své čerstvé tatínkovské povinnosti," prozradil Macík.

Onen zmíněný "Brabčák" je Macíkův nerozlučný parťák, motocyklista Jan Brabec. "Do Polska se moc těším, část tratě zase vede vojenským prostorem, takže budu mít co dělat, abych se nedíval po vrtulnících, ale soustředil se na jízdu. Mám dost natrénováno, takže se cítím dobře připravený. Rád zase uvidím polské jezdce, se kterými se kamarádíme. Jen doufám, že nebude pršet jako v Maďarsku, protože jinak nás ve vojenském prostoru budou čekat duny z bláta. A to já nemám rád," dodal další člen týmu Big Shock Racing.