Kinský opět zaujal Anglii. Inkasoval po chybě, pak mu asistenci "zazdil" Kulusevski

Tottenham s Antonínem Kinským doma nestačil ve 23. kole anglické ligy na Leicester a prohrál 1:2. "Lišky" otočily duel zkraje druhé půle. West Ham remizoval na hřišti Aston Villy 1:1, Tomáš Souček a Vladimír Coufal odehráli celý zápas. V německé lize se blýskl Adam Hložek, Hoffenheimu zařídil gólem v šesté minutě nastavení remízu 2:2 proti Frankfurtu. Na první branku navíc přihrál Orbanovi.

Přestože první poločas byl zcela v režii londýnského týmu, Tottenham přesto nedokázal dotáhnout duel k bodovému zisku. Domácí doplatili na výpadek z kraje druhé půle.

Ve 46. minutě poslal Bobby Decordova-Reid prudkou přihrávku před branku, Kinský ovšem nedokázal míč vyrazit a pro Vardyho už byla poměrně snadná úloha dopravit balon do sítě. Podruhé inkasoval bývalý gólma Slavie o čtyři minuty později, když se přesně k tyči trefil z dálky Channús.

Byl to však paradoxně Kinský, kdo mohl mít největší zásluhu na vyrovnání - v 58. minutě našel parádní přihrávkou Kulusevského, švédský křídelník ale samostatný únik směrem k brankáři Leicesteru neproměnil.

Aston Villa sice proti West Hamu neudržela vedení, ale v rámci Premier League neprohrála v 11. domácím zápase v řadě. Nový trenér hostujících "Kladivářů" Graham Potter se ve třetím utkání na lavičce představil podruhé proti birminghamskému celku, ale nedávné vyřazení z FA Cupu Aston Ville se svým týmem neoplatil. V tabulce zůstal West Ham na 14. místě, Aston Villa je osmá.

Fotbalisté Manchesteru United se na hřišti Fulhamu dlouhou dobu nevypracovali žádnou gólovou příležitost, přesto na konci oslavili těsné vítězství 1:0. Rozhodl o tom zásah Argentince Martíneze, jehož střelu zpoza vápna tečoval záložník Fulhamu Lukič. Navzdory jedinému vítězství na hřištích soupeřů v předchozích osmi kolech si "Rudí ďáblové" odvezli ze stadionu Craven Cottage osmou výhru v řadě a posunuli se na 12. místo. Fulham zůstal v polovině tabulky na 10. pozici.

Anglická fotbalová liga - 23. kolo: Crystal Palace - Brentford 1:2 (85. Esse - 66. Mbeumo z pen., 80. Schade), Tottenham - Leicester 1:2 (33. Richarlison - 46. Vardy, 50. Channús), Aston Villa - West Ham 1:1 (8. Ramsey - 70. Emerson), Fulham - Manchester United 0:1 (78. Martínez).

1. Liverpool 22 16 5 1 54:21 53 2. Arsenal 23 13 8 2 44:21 47 3. Nottingham 23 13 5 5 33:27 44 4. Manchester City 23 12 5 6 47:30 41 5. Newcastle 23 12 5 6 41:27 41 6. Chelsea 23 11 7 5 45:30 40 7. Bournemouth 23 11 7 5 41:26 40 8. Aston Villa 23 10 7 6 34:35 37 9. Brighton 23 8 10 5 35:31 34 10. Fulham 23 8 9 6 34:31 33 11. Brentford 23 9 4 10 42:40 31 12. Manchester United 23 8 5 10 28:32 29 13. Crystal Palace 23 6 9 8 26:30 27 14. West Ham 23 7 6 10 28:44 27 15. Tottenham 23 7 3 13 46:37 24 16. Everton 22 5 8 9 19:28 23 17. Leicester 23 4 5 14 25:49 17 18. Wolverhampton 23 4 4 15 32:52 16 19. Ipswich 23 3 7 13 21:47 16 20. Southampton 23 1 3 19 16:53 6

Bundesliga

Domácí TSG v utkání dvakrát prohrával, ale pokaždé dokázal na zásah frankfurtského útočníka Huga Ekitikého odpovědět. Za domácí odehrál celý zápas i David Jurásek, jeho kolega z obrany Pavel Kadeřábek se do hry dostal v 76. minutě. Stoper Robin Hranáč zůstal jen na lavičce.

Hložkovi nejprve v 60. minutě neuznal videorozhodčí gól kvůli ofsajdu, na což dal dvaadvacetiletý útočník zapomenout o pět minut později, když předložil míč před prázdnou bránu Orbanovi. V nastaveném čase Hložek po Kramaričově centru prostřelil gólmana Trappa a zaznamenal šestou trefu v ročníku. Bývalý útočník Sparty si už v 19. kole vylepšil bundesligové maximum ze sezony 2022/23, kdy hrál ještě za Leverkusen.

Třetí Frankfurt nevyužil sobotní remízové zaváhání druhého Leverkusenu a mezi oběma týmy zůstal pětibodový rozdíl. Hoffenheim v tabulce zvýšil svůj náskok na barážovou pozici na čtyři body, ale v tabulce zůstal na 15. místě.

Souboj dvou týmů s nejhoršími ofenzivami mezi St. Pauli a Unionem Berlín dopadl lépe pro domácí celek z Hamburku. Vítězství 3:0 nováčkovi zařídil dvěma góly útočník Guilavogui, pojistku přidal v nastaveném čase minutu po příchodu na hřiště Sinani. St. Pauli v rámci nejvyšší soutěže vyhrálo dvakrát za sebou poprvé od roku 2011, díky čemuž se v tabulce posunulo na 13. místo o skóre před svého soupeře. Union prohrál venku ve všech soutěžích posedmé v řadě.

Německá fotbalová liga - 19. kolo: Hoffenheim - Frankfurt 2:2 (65. Orban, 90.+6 Hložek - 27. z pen. a 71. Ekitiké), St. Pauli - Union Berlín 3:0 (31. a 52 Guilavogui, 90.+3 Sinani).

1. Bayern Mnichov 19 15 3 1 58:16 48 2. Leverkusen 19 12 6 1 46:26 42 3. Frankfurt 19 11 4 4 44:26 37 4. Stuttgart 19 9 5 5 36:28 32 5. Lipsko 19 9 5 5 34:29 32 6. Mohuč 19 9 4 6 33:23 31 7. Wolfsburg 19 8 4 7 42:34 28 8. Mönchengladbach 19 8 3 8 30:29 27 9. Brémy 19 7 6 6 33:36 27 10. Freiburg 19 8 3 8 26:36 27 11. Dortmund 19 7 5 7 34:33 26 12. Augsburg 19 7 4 8 23:34 25 13. St. Pauli 19 6 2 11 17:21 20 14. Union Berlín 19 5 5 9 16:27 20 15. Hoffenheim 19 4 6 9 25:37 18 16. Heidenheim 19 4 2 13 24:40 14 17. Kiel 19 3 3 13 28:48 12 18. Bochum 19 2 4 13 17:43 10

Serie A

Inter Milán ve 22. kole italské fotbalové ligy venku rozstřílel Lecce 4:0 a opět se přiblížil vedoucí Neapoli, na kterou ztrácí tři body a má zápas k dobru. Podeváté v ligové sezoně se trefil útočník Lautaro Martínez. AC Milán porazil Parmu 3:2 díky dvěma gólům v nastavení. O vítěznou branku se minutu před koncem postaral střídající Samuel Chukwueze a dokonal obrat, který vyrovnáním nastartoval Tijjani Reijnders.

Inter o svém vítězství nad Lecce rozhodl dvěma góly do poločasu, o které se postarali Frattesi s kapitánem Martínezem. Po změně stran skóre navýšili Dumfries a z penalty střídající Taremí. Obhájci titulu navázali na triumf 1:0 v Lize mistrů na hřišti pražské Sparty a venku si připsali devátou ligovou výhru v řadě. Trenér Simone Inzaghi se zapsal do historických statistik Serie A jako kouč, jenž nejrychleji posbíral 200 výher v soutěži. Stačilo mu na to 332 utkání.

AC doma s Parmou dvakrát prohrával, v závěru ale Reijnders nejprve srovnal střelou na přední tyč a v páté minutě nastavení Chukwueze dotlačil míč do sítě po závaru v pokutovém území. AC Milán poprvé v historii otočil v nastavení zápas Serie A a v neúplné tabulce je sedmý.

Favorizovaní "Rossoneri" neprohráli na domácí půdě v devátém soutěžním zápase po sobě a s novým trenérem Conceicaem otočili nepříznivé skóre už počtvrté ze sedmi utkání. Parma i v 10. po sobě jdoucím duelu hraném proti AC Milán na San Siru dostala minimálně dvě branky. Pozitivem pro hostující celek je gól Cancellieriho, který se jako třetí hráč v historii klubu trefil do sítě AC v obou vzájemných zápasech v jedné sezoně.

Ve formě hrající AS Řím otočil venkovní zápas s Udine a vyhrál 2:1. Oba góly hostů padly z penalty. První po ruce Kabaseleho vstřelil Pellegrini a druhou proměnil Dovbyk po faulu brankáře. "Vlci" zaznamenali vůbec první venkovní výhru v ročníku a na hřišti soupeřů vyhráli po 13 ligových duelech. Udine porazili popáté za sebou a jsou devátí.

Večerní zápas mezi domácím Laziem Řím a Fiorentinou dopadl lépe pro hostující mužstvo, které o vítězství 2:1 rozhodlo už v úvodní dvacetiminutovce. V rozmezí šesti minut se nejprve po centru Gosense prosadil z voleje Adli a následně hlavou Beltrán, tentokrát po nahrávce druhého krajního obránce Doda. Za domácí v nastavení snížil Marušič.

V utkání padly dvě červené karty mimo hřiště. Vyloučen byl nejdříve po vystřídání a následném nakopnutí míče střelec první branky Adli. V nastaveném čase byl podruhé žlutě napomínán i domácí trenér Baroni.

Fiorentina porazila Lazio i ve druhém vzájemném ligovém duelu, což se jí povedlo poprvé od sezony 2012/13. První vítězství po šesti kolech vyneslo "Fialky" v neúplné tabulce na šesté místo, Lazio zůstalo čtvrté.

Italská fotbalová liga - 22. kolo: AC Milán - Parma 3:2 (37. Pulisic z pen., 90.+2 Reijnders, 90.+5 Chukwueze - 24. Cancellieri, 80. Del Prato), Udine - AS Řím 1:2 (38. Lucca - 50. Pellegrini z pen., 64. Dovbyk z pen.), Lecce - Inter Milán 0:4 (6. Fratessi, 39. Martínez, 57. Dumfries, 61. Taremí), Lazio Řím - Fiorentina 1:2 (90.+2 Marušič - 11. Adli, 17. Beltrán).

1. Neapol 22 17 2 3 37:15 53 2. Inter Milán 21 15 5 1 55:18 50 3. Bergamo 22 14 4 4 48:25 46 4. Lazio Řím 22 12 3 7 38:30 39 5. Juventus Turín 22 8 13 1 35:19 37 6. Fiorentina 21 10 6 5 35:22 36 7. AC Milán 21 9 7 5 32:23 34 8. Boloňa 21 8 10 3 33:27 34 9. AS Řím 22 8 6 8 33:28 30 10. FC Turín 22 6 8 8 23:26 26 11. Udine 22 7 5 10 25:34 26 12. FC Janov 21 5 8 8 18:30 23 13. Como 22 5 7 10 27:36 22 14. Empoli 22 4 9 9 21:29 21 15. Cagliari 22 5 6 11 23:36 21 16. Parma 22 4 8 10 28:39 20 17. Lecce 22 5 5 12 15:40 20 18. Hellas Verona 21 6 1 14 24:47 19 19. Benátky 21 3 6 12 19:34 15 20. Monza 21 2 7 12 20:31 13

La Liga

Barcelona ve 21. kole španělské fotbalové ligy deklasovala Valencii 7:1, zvítězila po čtyřech zápasech a doma zabrala po předchozích třech porážkách. Záložník Fermín López se podílel na čtyřech gólech, dva sám dal a na další přihrál Rafinhovi a Robertu Lewandowskému.

Barcelona udržela třetí místo před Bilbaem, které remizovalo s Leganés 0:0. Baskický klub čeká ve čtvrtek utkání v Evropské lize s Plzní. Girona prohrála s Vallecanem 1:2 po dvou gólech Randyho Nteky. Do duelu kvůli zdravotním problémům nezasáhl český reprezentant Ladislav Krejčí.

Barcelona do zápasu s Valencií vstoupila raketovým způsobem. Už ve 14. minutě vedla o tři branky a duel po celou dobu kontrolovala. López dvěma trefami uzavřel poločasový stav 5:0, po změně stran přidali Katálanci ještě dva góly.

Valencie inkasovala v ligovém utkání sedm gólů po 70 letech a setrvává na předposledním místě tabulky. Navíc stále čeká na premiérovou venkovní výhru v ročníku.

Bilbao hned zkraje zápasu trefilo tyčku po Vivianově halfvoleji. I Leganés mělo velkou šanci, De la Fuente ale hlavičkou též orazítkoval brankovou konstrukci. Leganés protáhlo venkovní sérii neporazitelnosti na sedm utkání a vytvořilo klubový rekord. Baskický klub v lize neprohrál více než tři měsíce a 12 duelů.

Krejčí chyběl Gironě poprvé v tomto roce. Kvůli zranění navíc musel ze zápasu odstoupit ještě během první půle jeho kolega z obrany Blind a o poločasové přestávce také brankář Gazzaniga. Girona před dnešním utkáním vyhrála jen dva z předchozích 10 soutěžních duelů, dvě inkasované branky v závěrečných 10 minutách výsledkovou krizi katalánského celku ještě prohloubily.

Girona má po 21. kole o 24 bodů méně než v minulé sezoně a je na devátém místě. Vallecano na ligové scéně neprohrálo v sedmém zápase po sobě.

Getafe venku porazilo díky drtivé závěrečné dvacetiminutovce favorizovaný San Sebastian 3:0. Dva góly dal střídající Pérez. Jeho tým prodloužil sérii bez prohry na pět soutěžních zápasů a posunul se na 14. místo neúplné tabulky. San Sebastian prohrál po sedmi domácích utkáních, ve kterých inkasoval pouze jednou.

Španělská fotbalová liga - 21. kolo: Vallecano - Girona 2:1 (80. a 83. Nteka - 58. Gil), San Sebastian - Getafe 0:3 (74. a 85. Pérez, 72. Uche), Bilbao - Leganés 0:0, FC Barcelona - Valencie 7:1 (24. a 45.+4 López, 3. de Jong, 8. Torres, 14. Raphinha, 66. Lewandowski, 75. vlastní Tárrega - 59. Duro).