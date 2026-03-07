Menšík vydřel v Indian Wells postup, Svrčina proti Sinnerovi tvrdě narazil

Jakub Menšík ve svém úvodním zápase tenisového turnaje Masters v Indian Wells porazil Američana Marcose Girona 7:5, 7:6 a postoupil do třetího kola. Naopak Dalibor Svrčina se o senzaci nepostaral a proti světové dvojce Janniku Sinnerovi uhrál jen dva gamy. Italský favorit zvítězil 6:1, 6:1.
Menšík, jenž právě Sinnera v polovině února jako první Čech v historii porazil ve čtvrtfinále v Dauhá, zlomil na "pátém grandslamu" v Indian Wells Girona vždy až v koncovkách. Soupeři nabídl deset brejkbolů, devět nicméně odvrátil. V tie-breaku už dvanáctý hráč žebříčku dominoval, po vedení 6:2 ho získal 7:4. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Alejandro Davidovich.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Muži:
Dvouhra - 2. kolo: Menšík (12-ČR) - Giron (USA) 7:5, 7:6 (7:4), Sinner (2-It.) - Svrčina (ČR) 6:1, 6:1, Fucsovics (Maď.) - Musetti (5-It.) 7:5, 6:1, Shelton (8-USA) - Opelka (USA) 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:3, Auger-Aliassime (9-Kan.) - Monfils (Fr.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Davidovich (18-Šp.) - Svajda (USA) 7:6 (7:0), 6:2, Tiafoe (21-USA) - Brooksby (USA) 6:4, 6:2, Paul (23-USA) - Bergs (Belg.) 6:1, 6:2, Nakashima (28-USA) - Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 6:4, Shapovalov (Kan.) - Etcheverry (29-Arg.) 6:3, 2:6, 7:6 (7:5), Fils (30-Fr.) - Prižmič (Chorv.) 6:2, 3:2 skreč.
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo: Gauffová (4-USA) - Rachimovová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:5), Anisimovová (6-USA) - Blinkovová (Rus.) 5:7, 6:1, 6:0, Paoliniová (7-It.) - Potapovová (Rus.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, Ósakaová (16-Jap.) - Jimenezová (And.) 7:5, 6:2, Osoriová (Kol.) - Jovicová (18-USA) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, Kalinská (23-Rus.) - Sönmezová (Tur.) 6:4, 7:6 (7:4), Cristianová (Rum.) - Jointová (29-Austr.) 0:6, 6:2, 7:5, Tomljanovicová (Austr.) - Wang Sin-jü (30-Čína) 6:3, 6:1.
Čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Townsendová (3-ČR/USA) - Ruseová, Raducanuová (Rum./Brit.) 6:2, 7:5.
