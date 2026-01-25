Menšík na Australian Open předčasně končí, o duel s legendou ho připravilo zranění

Tenista Jakub Menšík kvůli zranění odstoupil z Australian Open před osmifinále s desetinásobným šampionem úvodního grandslamu roku Novakem Djokovičem.
Menšík přišel o možnost proti legendárnímu srbskému soupeři ještě vylepšit kariérní maximum na grandslamu, na které postupem do osmifinále v Melbourne dosáhl.
„Po tom, co jsme udělali maximum, abych mohl pokračovat, se musím kvůli zranění břišního svalstva, které se v průběhu posledních zápasů zhoršovalo, z Australian Open odhlásit,“ uvedl Menšík na sociálních sítích.
„I když jsem zklamaný, postup do čtvrtého kola tady v Melbourne poprvé v kariéře je něco, co si s sebou ponesu ještě hodně dlouho. Od fanoušků jsem cítil obrovskou energii a atmosféra v Melbourne byla opravdu výjimečná,“ dodal.
Sankcemi jste se střelili do vlastní nohy a škodí víc vám než nám. Tak zněly ještě před rokem posměšné hlasy z Kremlu, kdykoliv přišla řeč na hospodářské dopady války na Ukrajině.
Bývalý ministr zahraničí Lipavský zvažuje podle Kupky vstup do ODS
Bývalý ministr zahraničí, nestraník Jan Lipavský zvažuje podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky vstup do ODS. Nynější poslanec za občanské demokraty Lipavský bude viditelnou tváří poslaneckého klubu, řekl Kupka v rozhovoru v pro nedělní pořad České televize Týden v politice.
ŽIVĚUkrajinský ministr děkuje Česku. Lidé posílali tolik, až padala platební brána
Mimořádnou vlnu solidarity vyvolala aktuální situace na válkou sužované Ukrajině, která po sérii ruských útoků na energetickou infrastrukturu čelí v mrazech dlouhým výpadkům tepla a elektřiny. Češi v uplynulých dnech poslali na sbírkové účty miliony korun.