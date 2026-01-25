Přeskočit na obsah
Sport

Menšík na Australian Open předčasně končí, o duel s legendou ho připravilo zranění

Sport,ČTK

Tenista Jakub Menšík kvůli zranění odstoupil z Australian Open před osmifinále s desetinásobným šampionem úvodního grandslamu roku Novakem Djokovičem.

Jakub Menšík na Australian Open 2026
Jakub Menšík na Australian Open 2026Foto: REUTERS
Menšík přišel o možnost proti legendárnímu srbskému soupeři ještě vylepšit kariérní maximum na grandslamu, na které postupem do osmifinále v Melbourne dosáhl.

„Po tom, co jsme udělali maximum, abych mohl pokračovat, se musím kvůli zranění břišního svalstva, které se v průběhu posledních zápasů zhoršovalo, z Australian Open odhlásit,“ uvedl Menšík na sociálních sítích.

„I když jsem zklamaný, postup do čtvrtého kola tady v Melbourne poprvé v kariéře je něco, co si s sebou ponesu ještě hodně dlouho. Od fanoušků jsem cítil obrovskou energii a atmosféra v Melbourne byla opravdu výjimečná,“ dodal.

