Muchová vzala Američance poprvé v kariéře set, v Melbourne ale i tak končí

Karolína Muchová prohrála v osmifinále Australian Open s americkou tenistkou Coco Gauffovou. Poslední česká zástupkyně v ženské dvouhře podlehla po dvouhodinovém boji třetí hráčce světového žebříčku 1:6, 6:3, 3:6.
Muchová, která byla v Melbourne turnajovou devatenáctkou, nastoupila proti držitelce dvou grandslamových titulů Gauffové popáté. V předchozích vzájemných zápasech proti ní neuhrála ani set.
Vítězka US Open 2023 a loňského Roland Garros Gauffová potvrdila v úvodu utkání pověst výborně returnující hráčky. Muchová si udržela servis až na třetí pokus, odvrátila tím ale jen hrozícího "kanára".
V druhé sadě se však obraz hry změnil. Česká tenistka už v důležitých okamžicích tak často nechybovala, zato Gauffová začala volit opatrnější údery. Muchová proměnila dva brejkboly a náskok tří gamů udržela.
Rozhodla čtvrtá hra třetího dějství, v níž Muchová prohrála podání a ztrátu už nedotáhla, třebaže šanci při brejkbolu měla. Odvážnou hrou ještě odvrátila tři mečboly, při čtvrtém ale dopadl její return do autu.
Devětadvacetiletá Muchová hrála čtvrté kolo v Melbourne poprvé od roku 2021, kdy se probojovala až do semifinále. "Cítila jsem, že tady hraji dobře a že můžu dojít dál. Los byl však opravdu těžký. I dnes jsem cítila, že šance byla. Fyzicky jsem se cítila dobře. Mrzí mě to," citoval Muchovou web tenisovysvet.cz.
Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prošly do čtvrtfinále čtyřhry bez boje. Jejich soupeřky Miju Katová z Japonska a Maďarka Fanny Stollárová z turnaje odstoupily.
Siniaková v Austrálii triumfovala už třikrát. Celkem má 11 grandslamových titulů včetně jednoho z mixu. V tom ji v Melbourne čeká s Nizozemcem Semem Verbeekem zápas druhého kola.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - 4. kolo: Djokovič (4-Srb.) - Menšík (16-ČR) bez boje, De Minaur (6-Austr.) - Bublik (10-Kaz.) 6:4, 6:1, 6:1, Tien (25-USA) - Medveděv (11-Rus.) 6:4, 6:0, 6:3, Zverev (3-Něm.) - F. Cerúndolo (18-Arg.) 6:2, 6:4, 6:4.
Čtyřhra - 3. kolo: L. Johnson, Zieliňski (Brit./Pol.) - Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) 6:3, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo: Gauffová (3-USA) - Muchová (19-ČR) 6:1, 3:6, 6:3, Sabalenková (1-Běl.) - Mboková (17-Kan.) 6:1, 7:6 (7:1), Jovicová (29-USA) - Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:1, Svitolinová (12-Ukr.) - M. Andrejevová (8-Rus.) 6:2, 6:4.
Čtyřhra - 3. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Katová, Stollárová (15-Jap./Maď.) bez boje.
Juniorky:
Dvouhra - 1. kolo: J. Kovačková (2-ČR) - Jamesová (Jam.) 3:6, 7:6 (8:6), 6:2, Skliarová (Ukr.) - Heřmanová (ČR) 6:4, 6:2, Burcescuová (Rum.) - Hettlerová (16-ČR) 6:3, 6:2, Žoldáková (ČR) - Popová (Fr.) 4:6, 6:1, 6:0.
Olympijský šampion, který pádloval pro radost. Josef Holeček by oslavil 105 let
Dvakrát vyhrál olympiádu na vlastnoručně vyrobené kanoi, přesto bral sport hlavně jako zábavu. Josef Holeček patřil k velikánům české kanoistiky.
Smrt v přímém přenosu: před 40 lety se nad Floridou rozplynul americký sen o levném vesmíru
Měla to být rutinní cesta, která dokáže, že do vesmíru může létat každý – i učitelka ze sousedství. Místo toho se 28. ledna 1986 stal dnem, kdy se miliony lidí u televizních obrazovek v nevěřícně dívaly na ohnivou kouli. Od tragédie raketoplánu Challenger, která na roky zmrazila americké ambice, uplynulo už čtyřicet let.
Zrádná ledovka se přesouvá na západ Česka. Meteorologové řekli, kde všude bude sněžit
Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Zlomené srdce. Píše se mi to těžko, oznámil Menšík. Přišel o bitvu s Djokovičem
Český tenista Jakub Menšík kvůli zranění odstoupil z Australian Open před osmifinále, ve kterém měl v pondělí čelit desetinásobnému šampionovi úvodního grandslamu sezony Novaku Djokovičovi ze Srbska. Dvacetiletý rodák z Prostějova na sociální síti instagram uvedl, že ho v posledních zápasech trápily zhoršující se potíže s břišním svalem.
Průzkum: Většina Němců považuje Trumpa za hrozbu, vláda má zaujmout tvrdší postoj
Většina německých občanů vnímá amerického prezidenta Donalda Trumpa jako hrozbu pro Německo a domnívá se, že německá vláda by vůči Trumpovi měla zaujmout tvrdší postoj. Vyplývá to podle agentury DPA z lednového průzkumu pro německý list Bild am Sonntag, do kterého se zapojilo zhruba 1000 lidí.