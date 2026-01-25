Přeskočit na obsah
25. 1.
Sport

Muchová vzala Američance poprvé v kariéře set, v Melbourne ale i tak končí

ČTK

Karolína Muchová prohrála v osmifinále Australian Open s americkou tenistkou Coco Gauffovou. Poslední česká zástupkyně v ženské dvouhře podlehla po dvouhodinovém boji třetí hráčce světového žebříčku 1:6, 6:3, 3:6.

Karolína Muchová na Australian Open 2026
Foto: REUTERS
Muchová, která byla v Melbourne turnajovou devatenáctkou, nastoupila proti držitelce dvou grandslamových titulů Gauffové popáté. V předchozích vzájemných zápasech proti ní neuhrála ani set.

Vítězka US Open 2023 a loňského Roland Garros Gauffová potvrdila v úvodu utkání pověst výborně returnující hráčky. Muchová si udržela servis až na třetí pokus, odvrátila tím ale jen hrozícího "kanára".

V druhé sadě se však obraz hry změnil. Česká tenistka už v důležitých okamžicích tak často nechybovala, zato Gauffová začala volit opatrnější údery. Muchová proměnila dva brejkboly a náskok tří gamů udržela.

Rozhodla čtvrtá hra třetího dějství, v níž Muchová prohrála podání a ztrátu už nedotáhla, třebaže šanci při brejkbolu měla. Odvážnou hrou ještě odvrátila tři mečboly, při čtvrtém ale dopadl její return do autu.

Devětadvacetiletá Muchová hrála čtvrté kolo v Melbourne poprvé od roku 2021, kdy se probojovala až do semifinále. "Cítila jsem, že tady hraji dobře a že můžu dojít dál. Los byl však opravdu těžký. I dnes jsem cítila, že šance byla. Fyzicky jsem se cítila dobře. Mrzí mě to," citoval Muchovou web tenisovysvet.cz.

Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prošly do čtvrtfinále čtyřhry bez boje. Jejich soupeřky Miju Katová z Japonska a Maďarka Fanny Stollárová z turnaje odstoupily.

Siniaková v Austrálii triumfovala už třikrát. Celkem má 11 grandslamových titulů včetně jednoho z mixu. V tom ji v Melbourne čeká s Nizozemcem Semem Verbeekem zápas druhého kola.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Djokovič (4-Srb.) - Menšík (16-ČR) bez boje, De Minaur (6-Austr.) - Bublik (10-Kaz.) 6:4, 6:1, 6:1, Tien (25-USA) - Medveděv (11-Rus.) 6:4, 6:0, 6:3, Zverev (3-Něm.) - F. Cerúndolo (18-Arg.) 6:2, 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo: L. Johnson, Zieliňski (Brit./Pol.) - Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Gauffová (3-USA) - Muchová (19-ČR) 6:1, 3:6, 6:3, Sabalenková (1-Běl.) - Mboková (17-Kan.) 6:1, 7:6 (7:1), Jovicová (29-USA) - Putincevová (Kaz.) 6:0, 6:1, Svitolinová (12-Ukr.) - M. Andrejevová (8-Rus.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Katová, Stollárová (15-Jap./Maď.) bez boje.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo: J. Kovačková (2-ČR) - Jamesová (Jam.) 3:6, 7:6 (8:6), 6:2, Skliarová (Ukr.) - Heřmanová (ČR) 6:4, 6:2, Burcescuová (Rum.) - Hettlerová (16-ČR) 6:3, 6:2, Žoldáková (ČR) - Popová (Fr.) 4:6, 6:1, 6:0.

Ledovka

Zrádná ledovka se přesouvá na západ Česka. Meteorologové řekli, kde všude bude sněžit

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Jakub Menšík na Australian Open 2026
Jakub Menšík na Australian Open 2026
Jakub Menšík na Australian Open 2026

Zlomené srdce. Píše se mi to těžko, oznámil Menšík. Přišel o bitvu s Djokovičem

Český tenista Jakub Menšík kvůli zranění odstoupil z Australian Open před osmifinále, ve kterém měl v pondělí čelit desetinásobnému šampionovi úvodního grandslamu sezony Novaku Djokovičovi ze Srbska. Dvacetiletý rodák z Prostějova na sociální síti instagram uvedl, že ho v posledních zápasech trápily zhoršující se potíže s břišním svalem.

