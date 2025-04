Prezident zostudil Rusko. Jsi zrádce, vmetl mistru Evropy do tváře a pokazil oslavu

Zápasnický svět řeší skandál, který se ve středu odehrál na mistrovství Evropy v Bratislavě. Čermenu Valijevovi, rodákovi ze Severní Osetie, který však reprezentuje Albánii, předával zlatou medaili prezident ruského svazu a svým nevhodným chováním při ceremoniálu se pořádně ztrapnil.

Šestadvacetiletý Valijev ovládl soutěž mezi volnostylaři do 74 kilogramů, stal se evropským šampionem a dosáhl životního úspěchu. Ten mu ale na stupních vítězů zhořkl.

Medaili mu předával Michail Mamiašvili, prezident Ruské zápasnické federace a zároveň viceprezident Světové zápasnické federace. Po krátké promluvě Valijevovi neurvale nasadil zlato na krk a hrubě mu stiskl obě ruce. Zápasník v rozpacích nechápavě kroutil hlavou.

Mamiašvili mu slavnostní chvilku viditelně znechutil a Valijev později médiím prozradil, co mu vrcholný funkcionář řekl.

"Nazval mě zrádcem vlasti. Byl jsem zmatený," popisoval Valijev, který se narodil v ruské kavkazské republice Severní Osetie a Rusko do svých 25 let reprezentoval.

Vloni však od Rusů odešel do Albánie, pro kterou získal na olympiádě v Paříži vůbec historicky první medaili - bronz.

"Rozhodl jsem se zápasit za jinou zemi a splnil jsem všechny mezinárodní procedury. Vše bylo oficiálně posvěceno, zaplatil jsem poplatek pět tisíc eur ruskému svazu a pět tisíc eur Světové zápasnické federaci," zmínil někdejší mistr světa v kategorii do 23 let.

"Chtěl jsem si to s ním ještě vyříkat, ale organizátoři mě nepustili," dodal ke komunikaci s Mamiašvilim.

A pohled funkcionáře? "Gratuloval jsem mu k vítězství, přál jsem mu úspěch. Možná ho přivedlo do rozpaků to, že naše reprezentace ho vychovala, ale teď má slzy v očích pod albánskou vlajkou," odpovídal Mamiašvili pro ruský deník Sport-Express.

"Dnes je to albánská vlajka, zítra třeba bulharská. Jsou to mladí kluci, kteří si bohužel neuvědomují význam toho, co nosí na bedrech. Necítí odpovědnost vůči zemi, která je vytvořila," pokračoval.

"Ano, někdy v těžkých podmínkách, ale to velké Rusko z nich udělalo sportovce," zkritizoval Mamiašvili přechod Valijeva k Albáncům.

Sám však sklidil vlnu kritiky za své chování.

"Je to dospělý muž. Ale pokud si dovolí říkat tohle, nevím, jak ho mám nazvat. Jak je to vůbec možné? To přece nemůžete," zlobil se Valijevův trenér Kahaber Dzukajev.

Bývalý hlavní trenér ruské reprezentace Dzambolat Tedejev napsal, že Mamiašvili způsobil ostudu celému Rusku.

"Slovy o zradě ponižuje sportovce, sráží jeho důstojnost a vrhá stín na celý sport. Nezapadá to do žádného přípustného rámce, poškozuje tím pověst země před celou Evropou," vyjádřil se Tedejev na Instagramu.

Valijevův případ není ojedinělý, spíše naopak. Stále více sportovců v posledních letech odchází z Ruska pod vlajky jiných zemí a Rusové to často vnímají s despektem.

Třeba krasobruslařka Jekatěrina Kurakovová závodící za Polsko si vloni postěžovala, že jí kvůli odchodu z Ruska vyhrožují smrtí. Nedávno vzbudil rozruch zase "přestup" tenistky Darji Kasatkinové.