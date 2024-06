Maďaři řvali na líné zdravotníky. Varga má po hrůzném střetu zlomenou lícní kost

Okamžiky hrůzy zažili hráči i diváci při nedělním utkání Maďarska se Skotskem na fotbalovém mistrovství Evropy ve Stuttgartu. Maďarský útočník Barnabás Varga zůstal po střetu se dvěma protihráči bezvládně ležet na trávníku a z reakce hráčů bylo hned patrné, že zranění je vážně.

Podle zpráv z maďarského týmu má Varga zlomenou lícní kost a otřes mozku, ale je při vědomí a jeho stav je stabilizovaný.

Devětadvacetiletý útočník v 68. minutě vyskočil spolu s dalšími hráči na Szoboszlaiův přímý kop, ale ve vzduchu se srazil s brankářem Gunnem a obráncem Ralstonem.

Brankář ho pravděpodobně zasáhl do hlavy loktem, ale videorozhodčí konstatoval, že střet byl ze strany skotských hráčů nezaviněný a k penaltě nebyl důvod.

Varga se ale nehýbal, vyděšení spoluhráči popoháněli zdravotníky s nosítky, kteří poté schytali kritiku za pomalou reakci. Roland Sallai na ně zblízka křičel, kapitán maďarského týmu Dominik Szoboszlai dokonce musel přiběhnout k nim, chytit nosítka a donutit je k rychlejšímu pohybu.

Zdravotníci a hráči pak kolem zraněného fotbalisty roztáhli plachty.

Po osmi minutách, kdy se celý stadion ponořil do napjatého ticha, byl Varga na nosítkách transportován rovnou do sanitky a do stuttgartské nemocnice, kde strávil celou noc. Fanoušci obou táborů ho vyprovodili potleskem.

Televizní kamery pak zachytily Szoboszlaie se slzami v očích.

Televizní komentátoři byli zaskočeni, že UEFA povolila odvysílat opakování akce, při níž se Varga zranil. Od zápasu, v němž Dán Christian Eriksen před třemi lety utrpěl na hřišti zástavu srdce, platí pravidlo, že televize záběry vážných zranění neopakují.

Maďarský svaz na sociální síti X uvedl, že hráč je v nemocnici a jeho stav je stabilizovaný. Konkrétnější byl italský trenér týmu Marco Rossi.

"Utrpěl zlomeninu lícní kosti a čeká ho operace. Zatím nevíme, jestli postoupíme, ale on s námi určitě nebude," řekl kouč reportérovi BBC Sport.

Na tiskové konferenci pak potvrdil, že se hráči o zraněného útočníka opravdu báli. "Vypadalo to, že je v bezvědomí, a znepokojilo je, že lékaři nespěchali, protože si asi mysleli, že to není tak vážné. Naštěstí není v nebezpečí, ale čeká ho tady operace," řekl Rossi a dotkl se tváře. V další zprávě svaz uvedl, že hráč utrpěl několik zlomenin v obličeji a otřes mozku.

Maďarští fotbalisté zápas vyhráli 1:0 gólem v desáté minutě nastavení. Možná jim i Vargovo zranění trochu pomohlo.

"Byl to hrozný okamžik. Hráli jsme pak i za něj a to vítězství mu věnujeme. Držíme palce," vzkázal Roland Sallai, který byl vyhlášen hráčem zápasu. Když se hráči po závěrečném hvizdu radovali na trávníku, Szoboszlai si oblékl Vargův dres.