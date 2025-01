Americký obr brání Macháčovi v cestě za Djokovičem. Brojil proti amfetaminu v tenise

Reilly Opelka je zpět na velké scéně. Americký obr, který jako hráč z třetí světové stovky na začátku ledna senzačně porazil Novaka Djokoviče, se s ním může utkat znovu, tentokrát na grandslamu. Ve druhém kole Australian Open ale musí nejprve vyzrát na českého favorita Tomáše Macháče.

Býval už sedmnáctým hráčem světa, pro Američany byl zjevením a nadějí na návrat k nejvyšším tenisovým poctám. 211 centimetrů vysoký tenista vždy logicky platil za servírovací mašinu, k tomu ale oplýval až nečekaně dobrým pohybem.

Kariéru nejvyššího hráče na ATP Tour však zkomplikovala zranění. V posledních letech odehrál jen minimum utkání a podstoupil hned několik operací.

V létě 2022 řešil problémy s kyčlí, bolest už začínala být nesnesitelná. Lékaři mu v ní objevili nezhoubný nádor, který mu blokoval kloub. Když se z problémů dostal, přišel problém se zápěstím. Po první operaci se jeho stav ještě zhoršil.

"Bolestí jsem nemohl v noci spát. Chirurg to celé zpackal. Chytil jsem infekci a cítil šílenou bolest," vysvětloval.

Druhá operace zase způsobila problémy s nervy v jeho ruce. Rekonvalescence se protahovala a rodák z Michiganu začal pomýšlet na předčasný konec kariéry.

Spousta fanoušků s ním už přestala počítat. Ale na začátku této sezony se ale jeho jméno znovu dostalo do titulků.

V Brisbane, kde startoval jako 297. hráč světa, prošel až do finále a cestou ve dvou setech vyřadil Novaka Djokoviče. Jeho hra udělala dojem, Opelka jako by se v sedmadvaceti letech hýbal ještě mnohem lépe než před lety.

Navíc zůstává bezprostřední a baví fanoušky svou upřímností. Před lety zaujal, když upozornil na problém, o kterém se ve světovém tenise příliš nemluví.

Když dostal otázku, co by změnil nebo jaké pravidlo by zavedl, kdyby měl tu moc, neváhal.

"Zakázal bych adderall," prohlásil. Jedná se o amfetamin a psychostimulant, který se používá ke zvýšení mentální bdělosti a aktivity, zejména při léčbě ADHD.

Opelka naznačil, že je zneužívání léku v tenisovém prostředí běžnou věcí a jeho výpověď tehdy podpořili další tenisté či novináři. "Jeden hráč mi řekl, že adderall používá půlka tenistů z první stovky, možná i víc," odhalil Ben Rothenberg z New York Times.

Podle Opelky je nepochopitelné, že látka není na dopingovém seznamu. "Je to na zlepšení soustředění. Ale někteří hráči zase mají problém s budováním síly, znamená to, že by měly být povolené steroidy?" pokládal si Američan řečnickou otázku.

Ve druhém kole Australian Open se v noci na středu středoevropského času utká s Macháčem.

Čecha po svém čtyřsetovém vítězství v prvním kole přímo na kurtu pořádně vychválil.

"Je to můj černý kůň na umístění v první desítce letos. Je to opravdu ostrý hráč, neuvěřitelně rychlý a má všechny údery. Nebudu vůbec překvapený, když půjde letos do absolutní špičky," řekl Opelka.