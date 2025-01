"Už tu dvouhru hrát nebudu." Zlomený Kyrgios se rozloučil nečekaným sportovním gestem

Podával spodem, hrál údery mezi nohama. Na první pohled se divákům po třech letech v Melbourne představil starý dobrý tenisový šoumen Nick Kyrgios. Dokonce se blýskl nezvyklým sportovním gestem. Uvnitř se ale trápil, nebyl zdravotně fit a úvodní kolo Australian Open prohrál. Přiznal, že dvouhru zkusil na domácím grandslamu už naposledy.

Na tiskovou konferenci přišel devětadvacetiletý rodák z Canberry s kšiltovkou hluboko naraženou do čela a mluvil s těžkým srdcem.

Právě v Melbourne prohrál úvodní kolo prvního grandslamu sezony s Britem Jacobem Fearnleym 0:3 na sety.

Na okruh se letos vrátil po roce a půl, kdy se vzpamatovával z operace zápěstí.

Poslední tři roky byl častěji za mikrofonem jako spolukomentátor nebo moderátor tenisových rozhovorů než v roli hráče na kurtu.

I proto byl pro něj návrat v Melbourne srdeční záležitostí a chtěl se předvést v co nejlepším světle.

Jenže těsně před startem měl problémy s břišním svalem a k pondělnímu zápasu nenastupoval stoprocentně zdravý.

"Je těžké hrát na nejvyšší úrovni a trápit se fyzicky," posteskl si Kyrgios.

"Ale pořád mám před sebou celou sezonu a věřím, že se mi pár pěkných věcí může podařit," snažil se být alespoň trochu pozitivní.

I přestože nebyl zdravý, snažil se publikum bavit. Podával spodem, hrál údery mezi nohama, což zvedalo diváky ze sedadel.

"Nebyla to moc zábava. Když místo toho, abych přemýšlel, kam zahraju míč, řeším, co mě bude při úderu bolet a jak hrát, aby to nebolelo. To pro mě není tenis, to není sport," smutnil.

Na dvorci si prý uvědomoval, že před diváky v Melbourne Parku nejspíš hraje poslední zápas.

"Abych byl upřímný, tak si nedokážu představit, že bych tady ještě někdy ve dvouhře startoval," uvedl.

Vyhlášený bouřlivák, který se během kariéry často hádal s rozhodčími, se blýskl i nevídaným sportovním gestem.

Ve třetím gemu se vydal k síti a britský soupeř ho zvládl prohodit. Sudí na umpiru žil v domnění, že jde o aut, Fearnley chtěl situaci ověřit videem, ale Kyrgios rychle rozhodčího zastavil.

"To byl dobrý míč, spadl přímo na čáru," zakřičel Kyrgios a šel se chystat na servis. Diváci ho za to odměnili potleskem a Australan pak gem otočil z 0:15 na zisk celé hry.

"I kvůli nim jsem to dohrál do konce a nehodil tam ručník. Je neuvěřitelné být zpátky. Musím vzdát hold soupeři, ohromil mě tou úrovní tenisu, kterou předváděl, hrál ploché agresivní údery. Zasloužil si vyhrát," dodal Australan.