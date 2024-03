"Macháč je monstrum." Čecha pozval slavný moderátor, pobavilo je téma Siniaková

Tomáše Macháče čeká ve středu večer středoevropského času v americkém Miami velký zápas. Takový, jaký v kariéře dosud nezažil. Na špičkovém turnaji kategorie Masters 1000 se český tenista probojoval premiérově do čtvrtfinále, v něm bude čelit aktuálnímu tenisovému vládci Janniku Sinnerovi. Kolem českého playera je na Floridě stále živěji.

Připomeňte si, jak Macháč v Miami po obrovském dramatu vyřadil Murrayho. | Video: Associated Press

Tomáš Macháč září jasným plamenem coby nová hvězda na tenisovém nebi. Na ostře sledovaném podniku v Miami vyhrál už čtyři zápasy a dočkal se největšího úspěchu dosavadní kariéry.

V živém žebříčku se rodák z Berouna posunul o osmnáct míst na 42. místo světa. A chce stále víc.

"Turnaj ještě nekončí. Chci využít své momentum, chci využít toho, že mám formu a hraju dobře," prohlásil Macháč v exkluzivním interview po jasné výhře nad Italem Matteem Arnaldim, která znamenala postup mezi osm vyvolených.

Českého tenistu si do svého pořadu poprvé pozval prominentní moderátor stanice Tennis Channel Prakash Amritraj a hned v úvodu mu složil poklonu.

"Je velkým potěšením mít tě tady, fantastické vítězství proti Arnaldimu. Velmi čistý zápas, skoro žádné chyby a nečelil jsi ani jedinému brejkbolu," prohlásil Amritraj.

"To jsem si ani neuvědomil, že soupeř neměl brejkbol. Během zápasu jste v zóně a nevnímáte to. Ale určitě to byl skvělý výkon, hlavně v klíčových momentech jsem zahrál výborně," pochvaloval si Macháč po zápase, v němž trefil čtrnáct vítězných úderů a zapsal pouze pět nevynucených chyb.

Když mu moderátor připomněl zatím žebříčkově nejcennější vítězství nad světovou šestkou Andrejem Rubljovem a spektakulární vítěznou bitvu proti Andymu Murraymu, stejně jako blížící se významný skok rankingem směrem nahoru, promluvil český hráč o svém rychle rostoucím sebevědomí.

"Vím, že dokážu hrát vynikající tenis. Ale člověk to potřebuju ukázat na těch největších turnajích. Tohle je můj moment, snažím se z něho vytěžit naprosté maximum. Proti těm nejlepším začínám hrát lépe a lépe. Sbírám důležité zkušenosti," rozmluvil se Macháč.

Amritraj poté označil zápas Macháče s Murrayem za jeden z nejvýjimečnějších zápasů, které kdy na turnaji v Miami viděl.

"Hlavně na konci, ta atmosféra, ta energie, bylo to neuvěřitelné," uvedl.

"Ano, byla to úžasná atmosféra, akorát proti mě. Většina lidí fandila Andymu, což úplně chápu, je to obrovská legenda. Ten zápas měl všechno, emoce stříkaly nahoru dolů," reagoval Macháč v rozhovoru, pod nímž se objevila celá řada komentářů a hned první zněl výmluvně: "Macháč je monstrum."

Někteří světoví tenisoví fanoušci zmiňovali, že Macháče viděli hrát prvně, ale okamžitě je zaujal.

Řeč byla i o čtyřhře, český tenista letos udělal dojem výsledky v novém partnerství s Číňanem Čang Č'-čenem. Debl mu prý pomáhá s voleji, returnem i servisem.

Amritraj se Macháče zeptal na to, zda dostává hodně tipů od své snoubenky Kateřiny Siniakové, jedné z nejlepších světových deblistek poslední dekády.

"Ano, je to skvělá hráčka, její výsledky hovoří samy za sebe," prohlásil třiadvacetiletý Čech. Téma pak oba protagonisty rozhovoru velmi pobavilo.

"Ona ve čtyřhře každý týden posouvá nějaké rekordy, já když vyhraju turnaj, tak pro ni to vůbec nic není," rozesmál Macháč moderátora. "Ale rady dostávám, pomáhá mi hodně," dodal a pochvaloval si, jak dobré je mít partnerku, která řeší úplně stejné radosti i strasti, jako on sám.

"Když hrajeme na grandslamech nebo velké turnaje jako Indian Wells nebo Miami, můžeme být spolu a to nám hodně pomáhá," podotkl.

Pak už mu Amritraj popřál hodně štěstí do dalšího průběhu turnaje. Nějaké to štěstí by se Macháčovi ostatně mohlo hodit, ve středu si o postup mezi čtyři nejlepší zahraje proti šampionovi letošního Australian Open Janniku Sinnerovi.

Letošní bilance dvaadvacetiletého Itala pořád bere dech. Vyhrál devatenáct z dvaceti zápasů, od loňského US Open to má 38:3.

A žádný český tenista ho zatím neporazil. Dvakrát Sinner přehrál Lukáše Rosola i Jiřího Lehečku, jednou Jiřího Veselého.

Podle sázkových kanceláří bude Ital naprosto ultimátním favoritem zápasu, někteří experti ale vysílají směrem ke světové trojce varování. Například server Sportskeeda ve svém preview předpověděl, že Macháč bude Sinnera zlobit a vezme mu set.

"Na turnaji zažívá snový debut, nemá co ztratit. Podává velmi dobře a má jeden z nejčistších úderů na okruhu. Navíc prokazuje obdivuhodnou odolnost," zaznělo v analýze.

Čtvrtfinále turnaje v Miami mezi Tomášem Macháčem a Jannikem Sinnerem bude deník Aktuálně.cz ve středu večer sledovat prostřednictvím online reportáže.