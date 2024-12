Lehečka to řekl a urazil Italy. Šwiateková teď sama uznala, že ji zachránily peníze

S hrozbou suspendace po pozitivním dopingovém testu se bojuje mnohem lépe, pokud máte k dispozici takřka neomezené finanční prostředky. V nejnovějším rozhovoru to potvrdila polská superstar Iga Šwiateková. Světová dvojka přiznala, že "bez mrknutí oka" okamžitě uvolnila na americké právníky a další výdaje v přepočtu více než dva miliony korun.

Když četla mail, jehož prostřednictvím jí tenisové organizace v srpnu oznamovaly pozitivní dopingový nález zakázaného trimetazidinu, v šoku se usedavě rozplakala.

Jen co si ale usušila slzy, začala Iga Šwiateková se svým týmem podnikat rychlé kroky ke své obhajobě.

"Pár hodin poté, co jsem se o dopingu dozvěděla, jsem najala právníka z USA, který je specialistou na podobné případy," svěřila se pětinásobná grandslamová vítězka v pořadu polské zpravodajské televize TVN24.

A uznala, že špičkoví tenisté mají při řešení podobných kauz nespornou výhodu.

"Rozhodně mi pomohlo, že už jsem vydělala spousty peněz a bez mrknutí oka jsem je mohla utratit, abych prokázala svou nevinu," řekla tenistka.

"Vím, že spousta sportovců takovou možnost nemá. Myslím si, že právě proto někteří čekají na verdikt tak dlouho," uvedla Šwiateková, která jen na prize money během kariéry vydělala přes 33 milionů dolarů, což ji řadí na osmé místo historických tabulek.

Narážela mimo jiné na případ mladé Češky Nikoly Bartůňkové.

I ona měla letos pozitivní test na trimetazidin, nestačila se ale odvolat, rychle najít zdroj kontaminace a vyhnout se tak provizorní suspendaci. Nakonec nemohla sedm měsíců nejen hrát, ale ani trénovat.

Naopak Šwiateková dostala jen měsíční trest a stihla všechny nejdůležitější turnaje.

"Právníkovi jsem zaplatila asi 70 tisíc dolarů, dalších přibližně 15 tisíc eur šlo na expertní názory a testy," vysvětlila a dodala, že si přesné částky vlastně ani nepamatuje.

"Uvádím tyto informace, aby si lidé uvědomili, do jakých problémů se mohou sportovci dostat. Spousta z nich na rozdíl ode mě tolik nevydělává a v některých sportech jsou odměny mnohem nižší," dodala třiadvacetiletá rodačka z Varšavy,

Uspěla s obhajobou, že se jí zakázaná látka dostala do těla z volně prodejného melatoninu. Ten si v Polsku zakoupila, aby řešila problémy se spaním.

Podobně jako ona vyvázl velmi lacino z problémů první hráč světa, Ital Jannik Sinner. V březnu měl dva pozitivní testy na anabolický steroid klostebol.

I v jeho případě hrály výraznou roli peníze, když to ale v průběhu roku v rozhovoru pro iDnes naznačil český tenista Jiří Lehečka, se zlou se potázal. Italští fanoušci mu výrok dlouho nemohli odpustit.

"Jannik je schopný plácnout na stůl pět milionů eur na právníky a řekne: Kluci, pojďte, budeme si hrát. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč u něj byli opatrnější," uvedl tehdy Lehečka.

V reakcích pak zašla nejdále uživatelka sociální sítě X s přezdívkou La Carla. Poté, co Sinner českého tenistu porazil poslední zářijový den v Pekingu, napsala: "Ahoj Jiří, tohle je důvod, proč on může plácnout na stůl pět milionů eur na právníky a ty ne," napsala.

Samotný Lehečka překvapivě rychle reagoval. "Souhlasím," odvětil s emotikonem zvednutého palce.

Výsledkem byla negativní smršť komentářů na konto italské fanynky. Svůj příspěvek po chvíli raději smazala.

"Nikdy jsem si nemyslela, že by můj příspěvek mohl způsobit takový chaos. Byl to vtip převzatý z Jiřího prohlášení, které bylo podle mě ultra urážlivé. V každém případě to ode mě bylo hloupé a zbrklé, omlouvám se," vysvětlila fanynka.