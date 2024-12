Krejčíková se raději odřízla od sítí, ještě netrénuje. Vyjádřila se i k dopingu

Podruhé obdržela ocenění pro nejlepší tenistku své země. Po Roland Garros 2021 totiž letos dokázala slavně ovládnout také Wimbledon. Na vyhlášení ankety OKsystem Zlatý kanár v Přerově osmadvacetiletá šampionka přiznala, že jí při vzpomínce na finále londýnského grandslamu ještě dnes naskakuje husí kůže.

Krejčíková vyhrála Wimbledon jako čtvrtá Češka v historii, navázala na svou bývalou trenérku Janu Novotnou (1998), Petru Kvitovou (2011 a 2014) a Markétu Vondroušovou, která v All England Clubu slavila loni.

"Cítím se v té společnosti nádherně. Jsem ráda, že se mi to povedlo. Nečekala jsem to. Sezona byla nahoru dolů. Byla jsem zraněná, nemocná a pořád jsem se nemohla dostat do rytmu. Ve Wimbledonu se to ale nádherně sešlo a jsem ráda, že jsem si to vybrala na tom správném turnaji," řekla na pódiu přerovské haly Krejčíková.

Na galavečer dorazila i přes drobné nachlazení.

"Moc jsem si to užila. Jsem moc ráda, že jsem tady zase po pár letech mohla být, v minulých letech mi to moc nevycházelo. Teď nejsem tak nemocná, abych tu nemohla být," usmívala se.

"V Přerově jsem dřív hrávala, takže tady k tomu mám blízko. To, že jsem vyhrála, je nádherný bonus," dodala.

Prožila sezonu plnou brutálních výkyvů. Rok začala dobře, potom ji ale zastavilo zranění i nemoc. Po návratu zase onemocněla a sbírala porážky. Na Wimbledonu ale způsobila naprostou senzaci.

"O mečbolu se mi pořád zdává. Párkrát už jsem se dívala na záběry z finále, pořád mám husí kůži a pořád to prožívám. Pořád z toho mám chvění," přiznala.

Po londýnské pohádce přišlo další trápení, které tenistka z Ivančic zastavila až na Turnaji mistryň v Rijádu. Mezi nejlepší osmičkou světových hráček dokázala postoupit do semifinále. "I na to jsem hodně pyšná," uvedla.

Po náročné sezoně zatím nedokázala plně zregenerovat. "Odpočívala jsem, ale málo. Ještě bych potřebovala odpočívat dál. S přípravou jsem ještě nezačala a uvidíme, kdy začnu," řekla.

Přiznala, že si potřebovala odpočinout nejen od tenisu samotného, ale i od věcí okolo.

"Snažila jsem se odříznout od sociálních sítí a žít teď a tady. Užívat si klidu na dovolené, toho tepla a dalších věcí, na které není během sezony čas. Pořád se snažím čerpat nové síly," vysvětlila.

Cíle do příští sezony? "Zdraví," odpověděla Krejčíková stručně.

Po vyhlášení se vyjádřila i k tématu dopingu, které v posledních týdnech po kauze světové dvojky Igy Šwiatekové hýbe světem tenisu.

"Doping je kontroverzní téma, je těžké se k tomu nějak vyjadřovat. Jak vidíte, stát se to může. Doufám, že mě to nikdy nepotká. Dávám si velký pozor na to, co do sebe dávám. Ale nějakou kontaminaci je těžké ovlivnit, když to není napsané ve složení a člověk neví, odkud se to v těle vzalo," prohlásila.

Byla by ale ráda za budoucí spravedlivější rozdělování trestů.

"Postihy by měly být více sjednocené. Přijde mi, že každý případ je jinak potrestaný. Někdo má pár týdnů, někdo celou sezonu. Na tom by se mělo zapracovat," uvedla Krejčíková.