Kauza Šwiatekové? Lži a pokrytectví. Skandální postup, nechápe šéf Štvanice

Světový tenis se topí v dopingovém chaosu. Po kauze Jannika Sinnera jím otřásl pozitivní nález další superhvězdy, Polky Igy Šwiatekové. Oba případy ale tenisové organizace vyřešily minimálními tresty, v tichosti, dokonce s pomocí lživých informací. Veřejnost se o nich dozvěděla až s výrazným zpožděním. Kritika pokrytectví a klientelismu sílí a zaznívá i z Česka.

"Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu by se měla přejmenovat na Agenturu pro protekcionismus v tenisu," říká Vladislav Šavrda, generální manažer štvanického klubu I. ČLTK Praha.

Tenisovým organizacím vyčítá klientelismus a pokrytectví. "Je to skandál za skandálem. Hráčům neměří stejným metrem," tvrdí pro Aktuálně.cz zkušený funkcionář.

Naráží mimo jiné i na letošní případ, který se jeho osobně i štvanického klubu bolestivě dotkl.

Osmnáctileté Nikole Bartůňkové, jedné z velkých nadějí českého tenisu, našli na začátku roku v těle zakázaný trimetazidin. Sedm měsíců nehrála, nemohla ani trénovat.

Podobné provinění pětinásobné grandslamové vítězky Igy Šwiatekové ale organizace vyřešily diametrálně odlišným způsobem.

"Na jedné straně dokážou člověku zničit kariéru, což se stalo u Simony Halepové. Nikole zase zničili, doufejme ne kariéru, ale celý rok. A potom udělají takovéhle rozhodnutí," zlobí se Šavrda.

Za podivný považuje fakt, že si Šwiateková mohla de facto vybrat, kdy si nízký měsíční trest "odsedí".

Navzdory srpnovému pozitivnímu testu odehrála grandslamové US Open. Tři týdny si odpykala tak, aby následně stihla Turnaj mistryň v Rijádu i Pohár Billie Jean Kingové, kde ve čtvrtfinále pomohla Polsku vyřadit český tým.

Poslední týden trestu ji čeká na začátku ledna, pro Australian Open už bude znovu volná.

"To načasování je úplně neuvěřitelné. Případ Nikoly zveřejnili hned druhý den a s okamžitou platností si nemohla jít pinknout ani na Štvanici na zeď. Pro mě je neuvěřitelný skandál, že si Iga může vybrat, kdy si to odsedí, aby nepřišla o žádný z důležitých turnajů. K tomu ani nemám další komentář," kroutí hlavou někdejší daviscupový kapitán.

Vadí mu i tajení informací před veřejností. Dokonce zveřejňování lží.

"U Igy podali naprosto nepravdivou informaci, že nehraje z osobních důvodů, místo okamžitého zveřejnění skutečného důvodu," říká Šavrda.

Nedivil by se, kdyby se spousta tenistů a tenistek, kteří za dopingové nálezy v minulých letech tvrdě, leckdy i nespravedlivě pykali, ozvala i právní cestou.

"Vůbec bych se nedivil, kdyby ti, kterých se to dotklo tak jako Nikoly Bartůňkové, tuhle organizaci žalovali. Ona mohla hrát v květnu poprvé kvalifikaci Roland Garros, vydělat si nějaké peníze, které by pomohly její kariéře. Místo toho bude muset v lednu začínat od nuly. Nikdo se tím dál už nezabývá, prostě se, holčičko, snaž. Neskutečné," dodává.

Naštval ho už případ Jannika Sinnera. O březnovém nálezu anabolických steroidů v těle mužské světové jedničky se veřejnost dozvěděla dokonce až po půl roce. Tenis si evidentně chrání největší hvězdy, bojí se, že by o ně přišel.

"To už napsal Andre Agassi ve své knize. Odhalil, že kryjí to, co je pro ně nepříjemné. A na tom se, jak se zdá, vůbec nic nezměnilo. Je to úplně evidentní a ať už to vysvětlují jakkoli, tak se to nedá omluvit. Nevědí si s tím rady a kryjí to neuvěřitelně pokryteckým způsobem," dodává Šavrda.

Alespoň doufá, že po dvou vysoce exponovaných případech budou organizace pro příště měřit všem stejně.