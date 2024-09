Krutý zlom v semifinále US Open. Muchová vládla, o titul si ale zahraje Američanka

Podivuhodná cesta Karolíny Muchové grandslamovým US Open skončila v semifinále. Česká tenistka v něm po velkém boji podlehla domácí Jessice Pegulaové po setech 6:1, 4:6, 2:6. Muchová zprvu dominovala a skvělým tenisem zmrazila stadion Arthura Ashe, vedla 6:1 a 2:0, jenže poté přišel krutý zlom. Pegulaová si o titul v New Yorku zahraje s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Karolína Muchová - Jessica Pegulaová, sestřih semifinále US Open 2024 | Video: Associated Press

Osmadvacetiletá Muchová, která nehrála od loňského září do letošního června kvůli zraněnému zápěstí, nedotáhla v utkání Pegulaovou nadějně rozehraný vývoj, kdy získala první set a v tom druhém vedla 2:0.

Podruhé za sebou prohrála v semifinále US Open s domácí Američankou, vloni nestačila na pozdější šampionku Cori Gauffovou.

Tenistka I. ČLTK Praha Muchová prohrála s Pegulaovou i druhý vzájemný duel. Před třemi týdny na ni nestačila na turnaji v Cincinnati.

Dnes sice zahrála 34 vítězných míčů, doplatila ale na 40 nevynucených chyb. Nevyužila tak šanci dostat se do druhého grandslamového finále v kariéře a prvního od loňského Roland Garros.

Poslední českou finalistkou na US Open tak zůstává Karolína Plíšková. Ta bojovala o titul ve Flushing Meadows v roce 2016. Z českých tenistek vyhrála turnaj jen Hana Mandlíková v roce 1985.

Muchová zahájila utkání před zraky Martiny Navrátilové nebo Billie Jean Kingové sebejistě. Ve třetí hře odvrátila tři brejkboly a od stavu 2:1 povolila soupeřce už jen čtyři fiftýny. Získala zbývající čtyři hry po sobě a první set získala za 28 minut.

Také druhý set měla Muchová dobře rozehraný, díky brzkému brejku vedla 2:0. Pegulaová ale reagovala a čtyřmi hrami po sobě vývoj otočila.

Česká tenistka srovnala, za stavu 4:5 ale čelila dvěma setbolům. První odvrátila, na druhý však udělala dvojchybu a Američanka vyrovnala. Muchová ztratila set poprvé na turnaji.

Před začátkem třetí sady opustila česká hráčka na chvíli kurt, úvod jí ale nevyšel. Pegulaová získala hned ve druhé hře brejk a utekla do vedení 3:0. Muchová se nevzdala a později dostala Američanku do několika těžkých situací, ta však všechny tři další brejkboly odvrátila.

V osmém gamu si navíc za stavu 5:2 vypracovala vedení 40:0 a Muchová poslala na druhý mečbol míček do autu.

Sabalenková je ve čtvrtém grandslamovém finále

Šestadvacetiletá Sabalenková porazila turnajovou třináctku Navarrovou za hodinu a půl. Dvojnásobná vítězka Australian Open usiluje v New Yorku o třetí grandslamový titul a premiérový z US Open. Vloni nestačila ve finále na Gauffovou.

Sabalenková porazila Navarrovou podruhé ze tří vzájemných zápasů a navázala proti ní na letošní triumf z Roland Garros. Rodačku z New Yorku, která se do grandslamového semifinále dostala poprvé v kariéře, předčila v počtu vítězných míčů 34:13. Bělorusku nemuselo mrzet ani 34 nevynucených chyb. Do finále grandslamu se dostala počtvrté v kariéře.

Druhá hráčka světa Sabalenková získala první set díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě sice zápas za stavu 5:4 nedopodávala, ve zkrácené hře ale získala od stavu 2:2 zbývajících pět míčků po sobě a utkání zakončila razantní smečí u sítě.

"Teď mi tu aplaudujete, ale to už je trochu pozdě," řekla s úsměvem Sabalenková směrem k fanouškům, kteří během zápasu podporovali její soupeřku. "Měla jsem až husí kůži, byla tu neuvěřitelná atmosféra. Emma hrála skvěle a jsem opravdu šťastná, že jsem tímhle těžkým semifinále prošla," doplnila Sabalenková.

Na finále bude nachystaná. "Jsem připravená, ať budu hrát proti komukoliv. Z lekce, kterou jsem tu dostala minulý rok, jsem se poučila. Doufám, že to zvládnu o trochu lépe než vloni," uvedla Sabalenková.

Podívejte se na sestřih zápasu mezi Sabalenkovou a Navarrovou:

1:38 Aryna Sabalenková - Emma Navarrová, sestřih semifinále US Open | Video: Associated Press

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Pegulaová (6-USA) - Muchová (ČR) 1:6, 6:4, 6:2.