Milé chování Američanky. Dcera miliardářů o Muchové básnila, i když jí stojí v cestě

Jessica Pegulaová se konečně dostala přes zeď, do které léta čím dál bolestivěji narážela. Až na sedmý pokus se ze čtvrtfinále grandslamu dostala o kolo dál, doma v New Yorku jasně přehrála světovou jedničku Igu Šwiatekovou. O své soupeřce v boji o finále US Open - Češce Karolíně Muchové - potom hovořila pouze v superlativech.

1:21 Jessica Pegulaová | Video: Associated Press