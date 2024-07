Kouč Slavie Trpišovský hájil kontroverzní tah. Prý už myslí na Ligu mistrů

Ani deset reprezentantů z nedávného evropského šampionátu nepomohlo kouči slávistických fotbalistů Jindřichu Trpišovskému k tomu, aby 300. prvoligové utkání na trenérské lavičce oslavil vítězstvím.

Pražané v úvodu sezony remizovali na stadionu Slovácka bez branek, byť nasadili do hry to nejlepší, co měli k dispozici.

Trpišovský postavil většinu reprezentantů navzdory jejich pozdnímu zapojení do přípravy proto, že se tým potřebuje sehrát před kvalifikací Ligy mistrů. Řekl to na tiskové konferenci.

Zatímco Sparta v pátečním úvodním duelu ligové sezony do základní sestavy většinu reprezentantů nepostavila, Trpišovský hned od začátku nasadil šestici Tomáš Holeš, Tomáš Vlček, David Douděra, Matěj Jurásek, Lukáš Provod a Mojmír Chytil. Další čtyři účastníci Eura pak naskočili během zápasu - David Zima, Tomáš Chorý, Ivan Schranz a Petr Ševčík.

Trpišovský označil výběr základní sestavy za velkou alchymii.

"Diskuse probíhaly celý týden, převažovala tam spousta názorů. Čekali jsme na čtvrteční trénink, na němž jsme si při velké hře ověřili, jak na tom jednotliví hráči jsou. Probírali jsme to hodně individuálně, jak se kdo cítil. A pak jsme se takto rozhodli," řekl Trpišovský.

Velkou roli podle něj hrála skutečnost, že Slavii čeká v srpnu kvalifikace Ligy mistrů.

"Potřebujeme tým sehrávat a mít hráče na hřišti. Kdo se jak cítil, tak hrál. Proto nastoupili někteří od začátku a někteří naskočili až během utkání," vysvětlil Trpišovský.

Vedle bodové ztráty ho mrzelo i zranění obránce Vlčka, který kvůli problémům s kolenem nedohrál ani poločas. "To je pro mě největší kaňka, z prvního pohledu to není dobré. V pondělí ráno jde na rezonanci, tak uvidíme, ale nevypadá to dobře," řekl Trpišovský.

Na marodce je i další levonohý hráč Ondřej Zmrzlý. "Jeho zranění je taky komplikace. Ondra absolvoval celou přípravu, hrál v ní dobře. U něj to vypadá tak na pět šest týdnů, než se vrátí do tréninku. Po dnešku máme i další šrámy, ale ne snad tak vážné. Hrajeme zase až v sobotu, tak je čas. Nalevo může hrát Diouf nebo Wallem. Hráčů v kádru je dost, nějak to vyřešíme," uvedl Trpišovský.

Na Slovácku ho potěšili dva debutanti v dresu Slavie, brankář Antonín Kinský a defenzivní záložník Filip Prebsl.

"Byl to pro ně první ostrý start v našem týmu a to není nikdy lehké. Jejich výkon je jedním z mála plusů tohoto duelu. Kinský působil hodně jistě, Prebsl splnil přesně to, co jsme po něm chtěli. Měl za úkol starat se o Havlíka, což se mu povedlo. Nepotřebuje čas na velké zaškolování, zvládl to hned," dodal Trpišovský.