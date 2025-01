Koubek překvapil, pro Plzeň chce těžší cestu. Kvůli vínu i fanouškům

Trenér Miroslav Koubek by si pro Viktorii Plzně přál jako soupeře ve vyřazovací fázi Evropské ligy slavné FC Porto, přestože druhá možná varianta - Ferencváros Budapešť - vypadá jako schůdnější protivník.

"Z papírového hlediska by asi byla větší šance na postup proti Ferencvárosi," uznal plzeňský stratég po prohře 1:3 v Bilbau, kterou se Viktoria rozloučila se skupinovou fází soutěže.

"Nicméně musím myslet i na plzeňské fanoušky, kteří by si jistě přáli atraktivnějšího soupeře, a tím je Porto. Takže volím Porto. Notabene mi i chutná portské víno," doplnil Koubek, jehož celek měl jistý postup do play off už před závěrečným vystoupením ve Španělsku.

A právě i po výkonu proti Bilbau cítil, že mužstvo má na to, aby ve vyřazovací fázi, která se losuje už dnes, uspělo.

"Musíme si věřit. Není důvod, proč bychom nemohli uspět," apeloval kouč Západočechů.

"Soupeř byl sice lepší, ale ukázali jsme, že není nemožné proti těmto týmům hrát vyrovnaně. V jednu chvíli jsme sahali po bodu, takže proč si nevěřit dál?" ptal se Koubek.

"Každý takový zápas nám přináší cenné zkušenosti, což mužstvo posiluje. Kromě těch zkušených hráčů se navíc dostává prostor i pro mladší. Jako dnes konkrétně pro Panoše, který odehrál slušnou porci minut a jednoznačně obstál," zmínil kouč talentovaného středopolaře.

S výkonem proti čtvrtému celku španělské nejvyšší soutěže byl Koubek i přes prohru spokojený.

"Myslím si, že se nemáme za co stydět. Podali jsme dobrý výkon, takový, jakého jsme schopni. Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, což se projevilo především v přechodové fázi. Bilbao má vynikající rychlostní i technickou složku útočné hry, což se těžko brání, pokud chcete hrát otevřeně. Nechtěli jsme jen bránit, snažili jsme se být aktivní. Myslím si, že jsme ukázali, že na to máme. Nakonec rozhodla kvalita soupeře," prohlásil Koubek.

Když bek Milan Havel v 71. minutě snížil, třiasedmdesátiletý kouč cítil, že by mohlo přijít vyrovnání. "Soupeř po gólu silně znervózněl. V té chvíli jsme hráli nejlepší pasáž zápasu a sahali jsme po vyrovnání. Domácí byli nejistí, bohužel do vývoje utkání zasáhla červená karta (pro Daniela Vašulína), kterou považuji za přísnou," mínil Koubek.

"V závěru, kdy jsme vsadili vše na jednu kartu, soupeř využil naši riskantní hru. Přesto jsem s naším výkonem spokojený. Podle mě to bylo velmi zajímavé utkání a určitě máme být na co hrdí," doplnil Koubek.

Jeho svěřenci získali v základní části 12 bodů za tři vítězství a stejný počet remíz a v tabulce pro 36 mužstev obsadili 16. místo.

"Naším cílem před sezonou bylo postoupit přes kvalifikaci do hlavní fáze, což se nám podařilo. Teď jsme se dostali do vyřazovacích bojů, což je další krok vpřed. Podařilo se nám překonat náš původní cíl, takže máme důvod ke spokojenosti," pochvaloval si Koubek.