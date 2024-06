Vzhůru na východ. Mladá Boleslav i Baník znají soupeře v předkole Konferenční ligy

Fotbalisté Mladé Boleslavi se ve 2. předkole Konferenční ligy utkají s litevským Transinvestem. Baník Ostrava narazí na estonský Kalev, nebo arménský tým Urartu.

České kluby sehrají první zápasy 25. července doma, odvety jsou na programu o týden později. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu. Žádný český tým se s těmito soupeři ještě nestřetl.

Baník se v evropských pohárech představí po 14 letech, Středočeši po pěti. Slezané si účast vysloužili díky čtvrtému místu z uplynulé sezony. Mladá Boleslav v kvalifikačním utkání o Konferenční ligu zdolala Hradec Králové.

Transinvest založila před třemi lety přepravní společnost Transekspedicija. Během dvou let postoupil klub ze třetí ligy do nejvyšší soutěže, v předchozí sezoně jako první druholigový klub ovládl Litevský pohár a i díky výjimce od UEFA si zajistil premiérový start v evropských pohárech. Po 18 kolech je v neúplné ligové tabulce na posledním desátém místě.

Baník narazí na vítěze 1. předkola. Čtvrtý celek minulého ročníku arménské ligy Urartu se dosud v pohárech nejdále dostal do 2. předkola některé ze soutěží UEFA. Kalev čeká proti týmu z Jerevanu pohárová premiéra. Mužstvo z Tallinnu obsadilo v estonské lize třetí místo, nyní je až sedmé.

"Asi můžeme považovat za určitou výhodu, že se můžeme podívat na jejich vzájemný zápas. Můžeme je vidět naživo, což je určitě plus. Budeme si teď postupně sbírat informace, ale nejlepším zdrojem poznatků pro nás určitě bude vzájemné utkání v předkole. Teď si musíme počkat, kdo to bude," citoval klubový web trenéra Ostravy Pavla Hapala.

Největším úspěchem Slezanů v evropských soutěžích jsou čtvrtfinále Poháru UEFA (v sezoně 1974/75, dnes Evropská liga), Poháru mistrů evropských zemí (1980/81, dnešní Liga mistrů) a semifinále již neexistujícího Poháru vítězů pohárů (1978/79).

Skupinu evropských pohárů si Baník ještě nikdy nezahrál. V samostatné historii zvládl pouze jediné z šesti předkol. V ročníku 2010/11 nejprve ve 2. předkole Evropské ligy vyřadil gruzínskou Georgii, poté ale nestačil na běloruský Dněpr Mogilev.

Mladá Boleslav se probojovala do pohárové skupiny dvakrát, v obou případech (v sezonách 2006/07 a 2007/08) si zahrála Pohár UEFA/EL. Od té doby končila v předkolech. Naposledy v létě 2019 vyřadila ve 2. předkole Ordabasy Šymkent z Kazachstánu, pak ale neuspěla s rumunským FCSB.

Ostrava s Mladou Boleslaví musí zvládnout tři předkola, aby se dostaly do hlavní fáze, kterou si poprvé zahraje 36 týmů. Největším úspěchem českých mužstev v soutěži jsou čtvrtfinálové účasti Slavie (2021/22) a Plzně (2023/24). Konferenční ligu čeká čtvrtá sezona, UEFA z názvu vypustila slovo "Evropská".

Los 2. předkola fotbalové Konferenční ligy (první utkání 25. července, odvety 1. srpna): Mladá Boleslav - Transinvest (Lit.), Baník Ostrava - Kalev (Est.)/Urartu (Arm.), Slovan Bratislava/Struga (Sev. Mak.) - Dinamo Minsk/Pjunik Jerevan, Klaksvík (Faer. ost.)/Differdange (Luc.) - Ordabasy Šymkent (Kaz.)/Petrocub (Mold.), Víkingur Reykjavík/Shamrock Rovers (Ir.) - Banja Luka (Bos.)/Egnatia (Alb.), Virtus (San Mar.)/FCSB - Flora Tallinn/Celje, Ludogorec Razgrad/Dinamo Batumi (Gruz.) - The New Saints (Wal.)/Dečič (Č. Hora), Ballkani (Kos.)/Santa Coloma (And.) - Hamrun Spartans (Malta)/Lincoln Red Imps (Gibr.), Go Ahead Eagles (Niz.) - Brann (Nor.), Omonia Nikósie - Kutaisi (Gruz.)/Tirana, Tikves (Mak.)/Breidablik (Isl.) - Drita (Kos.), Osijek - Šiauliai (Lit.)/Levadia (Est.), Olimpija Lublaň - Žitomir, AEK Atény - Velež Mostar/Escaldes (And.), Strassen (Luc.)/Kuopio (Fin.) - Tromsö, Valur (Isl.)/Vllaznia (Alb.) - St. Mirren, Sumqayit (Ázerb.) - Fehérvár, Ilves Tampere - Austria Vídeň, CSKA 1948 Sofia - Malisheva (Kos.)/Budučnost Podgorica, Šeriff Tiraspol/Zira (Ázerb.) - Dunajská Streda, Botev Plovdiv/Maribor - Craiova, St Patrick's (Ir.) - FC Vaduz, FC Kodaň - Magpies (Gib.)/Derry (Ir.), Basaksehir Istanbul - Isloč (Běl.)/La Fiorita (San Mar.), Legia Varšava - Caernarfon (Wal.)/Crusaders (Sev. Ir.), Dnipro - Puskás Akadémie, Vaasa (Fin)/Žalgiris (Lit.) - Elfsborg (Švéd.)/Pafos (Kypr), Djurgarden - Niederkorn (Luc.), Gent - Víkingur (Faer. o.)/Liepaja (Lot.), Escaldes (And.)/Dudelange (Luc.) - Häcken (Švéd.), Beer Ševa - Černo More Varna, Hajduk Split - HB Tórshavn (Faer. os.), Zrinjski Mostar - Bravo (Slovin.)/Nomads FC (Wal.), FC Riga - Slask Vratislav, Vitória Guimaraes - Floriana (Mal.)/Tre Penne (San Mar.), Stjarnan (Isl.)/Linfield (Sev. Ir.) - Bala Town (Wal.)/Paide (Est.), Auda (Lot.)/B36 Tórshavn (Faer. o.) - Cliftonville (Sev. Ir.), St. Gallen - Ružomberok/Tobol (Kaz.), Noah (Arm.)/Tetovo (Mak.) - Sliema Wanderers (Mal.), FC Curych - Shelbourne (Ir.)/St. Joseph's (Gib.), Bröndby Kodaň - Llapi (Kos.)/Wisla Krakov, Kluž - Neman Grodno (Běl.), Zimbru Kišiněv - Ararat-Armenia, Radnički 1923 - Mornar (Č. Hora)/Dinamo Tbilisi, Aktobe (Kaz.)/FK Sarajevo - Spartak Trnava, Maccabi Haifa - Sabah (Áz.), Paksi (Maď.)/Hunedoara (Rum.) - AEK Larnaka, Iberia 1999 Tbilisi - Marsa (Mal.)/Partizani (Alb.), Torpedo (Běl.)/Milsami (Mold.) - Astana.