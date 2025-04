Tenistky budou hlídat i ve sprše. Češka líčí trýznění kvůli dopingu

Představte si, že odehrajete téměř tříhodinový zápas, ve kterém jste vypotili poslední zbytky tekutin. Jste rádi, že to konečně máte za sebou, ale cestou z kurtu vás zastaví komisař a chce po vás vzorek moči kvůli dopingu. Už takhle náročný systém kontrol chce Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) ještě zpřísnit.

Vyvolalo to velkou bouři nevole. Po sociálních sítích se rozběhla příloha, kterou poslala ITIA tenistům a tenistkám k pročtení, aby zajistila hladký průběh dopingových kontrol po zápasech.

Konkrétně jde o pasáž věnovanou sprchování, kterému bude komisař přítomen, aby zajistil, že nedojde k manipulaci se vzorkem nebo k jeho kontaminaci.

"ITIA a dříve ITF (Mezinárodní tenisová federace) usilovně pracovaly na tom, aby sprchování po zápasech představovalo povolené zpoždění dopingové kontroly, zejména pokud by nesprchování mohlo mít škodlivý vliv na zdraví a pohodu hráče. Na sprchování však není nárok, a proto ITIA laskavě žádá, aby se hráči při sprchování řídili požadavkem zůstat v plném dohledu doprovodu, který je neustále sleduje," stojí v oficiálním dokumentu.

Ten zveřejnil americký novinář Jon Wertheim a připsal k tomu poznámku: "To je … neobvyklé."

Po vlně nevole vydala ITIA dodatečné prohlášení, ve kterém se odvolávala na doporučení Světové antidopingové agentury (WADA) a slíbila, že bude dál dělat všechno pro to, aby hráčům a hráčkám snížila co nejvíce diskomfort způsobený odevzdáváním dopingových vzorků.

O tom, jak nepříjemný je proces kontrol, napsala v únoru rozsáhlý příspěvek na svém blogu i česká tenistka Gabriela Knutsonová.

"Lidé z dopingu vás vyzvednou hned, když odcházíte z kurtu. Pak jim řeknete ´No, ale mně se nechce čůrat´. Na to odpoví: Dobře, dobře, máte hodinu, než půjdete odevzdat vzorek," líčí proceduru aktuálně hráčka druhé stovky žebříčku.

Od té chvíle je ale pod trvalým dohledem antidopingového komisaře. "Bedlivě mě sledují, zatímco se chladím, protahuji a chrlím do sebe obrovské množství vody. Když vyprší má hodina, odebereme se do malé koupelnové místnosti. Když mi to stále nejde, popadnu další láhev," vysvětluje Knutsonová.

I v choulostivých chvílích je tenistka pod neustálým dozorem cizího člověka. "Proces opakuju tak dlouho, dokud nedojde k čůrání. Paní se dívá, jak tekutina kape do kelímku a vyhýbá se očnímu kontaktu. Potom trávím zbytek večera tím, že chodím co pět minut na záchod kvůli směšnému množství vody, které jsem před tím vypila," popisuje.

Procedury jsou tak z logických důvodů někdy opravdu časově náročné a mohou ovlivnit přípravu tenistů a tenistek na další zápas.

"Představte si, že k tomuto procesu dojde večer po mém třísetovém zápase a druhý den v 10:00 musím zase hrát. Má další soupeřka si už odpočívá v hotelu, zatímco já ještě bojuju s mým močovým měchýřem," uvádí.

Systém tedy ani podle české tenistky není nastavený správně. "Nejsem odborník a nebudu předstírat, že rozumím vnitřnímu fungování WADA. Nevím, jak zlepšit tento systém, který je ale chybný a ve své podstatě vytváří náhodné a nespravedlivé výhody," dodává Knutsonová.