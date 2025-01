Jsem v šoku, jak se tady s hráči zachází, diví se Američan. Djokovič prý není sám

Když zodpověděl všechny otázky, které na něj pršely po jeho životním postupu do semifinále Australian Open, vzal si dvaadvacetiletý americký tenista Ben Shelton slovo a promluvil o tom, co ho štve na pozápasových rozhovorech.

Kudrnatý levák je jednou z vycházejících hvězd světového tenisu z generace Carlose Alcaraze nebo Jannika Sinnera. Zatím mu patří 13. příčka, ale pokud by zvládl i semifinále úvodního grandslamu, podívá se do první desítky.

Na tiskové konferenci po zdolání Lorenze Sonega ale překvapil všechny, když si vzal slovo a promluvil o něčem, co ho prý už delší dobu trápí a chtěl by to téma otevřít.

Popíchlo ho k tomu, když Srb Novak Djokovič odmítl rozhovor na kurtu poté, co jeden z moderátorů hlavního vysílatele Australian Open zesměšňoval jeho i srbské fanoušky v Melbourne Parku.

"To ale není jediný případ. Jsem v šoku z toho, jak se tu s hráči ze strany vysílatele zachází," začal svůj proslov Shelton.

Vadí mu právě rozhovory na kurtu po vítězném zápase, kdy hráč prožívá euforii někdy z opravdu životní výhry a z druhé strany mikrofonu přiletí nevhodné otázky.

"Nejde jen o mé zkušenosti, ale všiml jsem si toho u dalších hráčů. Když Learner Tien porazil Daniila Medveděva, připadal mi rozhovor trapný a neuctivý," prohlásil mladý Američan.

Narážel tak na scénku, kdy se před teprve devatenáctiletého Tiena postavila australská tenisová legenda John Fitzgerald a položila první "dotaz": "Takovéhle dítě by nemělo být tak dobré…" Mladík se zmohl jen na jednoduchou reakci: "Nevím, co na to mám říct."

Shelton měl podobnou zkušenost, když jako první, co slyšel od moderátora, po výhře nad Italem Lorenzem Sonegem ve čtvrtfinále, bylo: "Jaký je to pocit, že v příštím zápase ti nebude nikdo fandit, ať už budeš hrát proti komukoliv, co?"

Tou dobou totiž nebylo jasné, jestli jeho příštím soupeřem bude obhájce trofeje Sinner, nebo domácí hvězda Alex de Minaur. Čerstvý semifinalista úvodního grandslamu z otázek na kurtu vybruslil s úsměvem, ale na tiskové konferenci si postěžoval.

"Nebo porazíte Monfilse a slyším: Hej, Gaël by mohl být tvůj táta. Řekl bych, že televizní stanice by měly spíš pomáhat v rozvoji našeho sportu a sportovcům, kteří právě vyhráli velký zápas. Aby si užili jeden z výjimečných okamžiků. Místo toho taková negativita. To by se mělo změnit," dodal Shelton.

Je otázkou, zda bude mít příležitost v Melbourne ještě nějaký podobný vítězný rozhovor na kurtu udělat. Jeho dalším soupeřem v boji o finále je aktuální světová jednička a jasný favorit na celkový trium Ital Jannik Sinner.