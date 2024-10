Hrozivý propad. Slovenská chlouba byla před Kulichem, teď není ani v top 115

Je jedním z největších slovenských talentů posledních let. V draftu dostal přednost třeba před českým střelcem Jiřím Kulichem. Předpoklady však hokejový útočník Filip Mešár zatím vůbec nenaplňuje.

Draft 2022 přinesl Slovákům historické úspěchy. Poprvé měli celkovou jedničku a hned tři hráče v prvním kole - Juraje Slafkovského, Šimona Nemce a Filipa Mešára.

Jenže zatímco Slafkovský už patří k hvězdám Montrealu a Nemec sbírá starty za New Jersey, Mešár zůstává za očekáváním.

V tréninkovém kempu Montrealu, kde se snažil následovat Slafkovského, rychle vyšlo najevo, že šéfové s ním do hlavního týmu nepočítají. Ze šesti přípravných zápasů naskočil do jediného. Za bezmála třináct a půl minuty na ledě se do hlavních statistik zapsal jen dvouminutovým trestem. Následoval odchod do farmářské AHL.

Že Mešárova momentální nezpůsobilost pro nejlepší ligu světa není jen názorem Montrealu, dokazuje nedávný žebříček renomovaného zámořského média.

Online deník The Athletic publikoval tzv. re-draft, v němž seřadil hráče z dražby talentů 2022 podle jejich současné kvality, respektive vyhlídek.

Zatímco Slafkovský zůstal jedničkou, Nemec klesl jen o pár míst, z druhého na páté, a Kulich dokonce vyletěl z 28. příčky na 19., původně 26. Mešár zcela propadl. Mezi 115 jmenovanými chybí. Na rozdíl od českých obránců Davida Špačka a Tomáše Hamary nepronikl ani do kategorie hráčů na 58. až 115. pozici, kteří "mají šanci odehrát zápasy v NHL".

Hrozivý propad.

Mešár si ho způsobil tím, že po přesunu z áčka slovenského Popradu do Severní Ameriky nepředvedl výrazný posun.

Zářil sice v reprezentační dvacítce, ale dvě základní části juniorské OHL zakončil na 51 a 52 bodech v podobném počtu zápasů. Posledním play off, kde byl nejproduktivnějším hráčem Kitcheneru, to nezachránil.

Montreal čekal od křídelníka, který měří - na hokejistu - jen 178 centimetrů, ale vyniká rychlostí a šikovností, mnohem lepší čísla. Jako tvrďáka do čtvrté lajny ho totiž využije jen těžko.

"Odepisovat Mešára je ale hrozně předčasné," upozornil Stu Cowan z deníku Montreal Gazette.

Ze spodní poloviny prvního kola draftu 2022, což je celkem 16 hokejistů, nastoupili v NHL zatím jen čtyři. Včetně Kulicha se šesti starty a jedním gólem. Z tohoto pohledu není Mešár výjimkou. Možná je teď na horší cestě než ostatní, ale to se může změnit.

"Hráči se do NHL dostávají různě. Slafkovský to dokázal hned první rok. Mně to trvá déle, ale pořád věřím, že na to mám a že v příštích letech se mi to povede," prohlásil stále teprve 20letý Mešár.

"Tomu, co se kolem mě povídá, nevěnuju pozornost, protože někdy to nejsou hezké věci," svěřil se také. "Snažím se jen odvádět svou práci na ledě, soustředit se na hru. Určitě ale trochu myslím i na to, že mě vybrali v prvním kole. Chci dokázat, že to nebylo jen tak pro nic za nic."

Na začátku sezony se mu to daří. Ve čtyřech utkáních za farmu Montrealu v Lavalu nasbíral pět bodů (1+4).