V Anglii básní o Vitíkovi. Obránce Sparty je prý podobný hvězdě Pepa Guardioly

Renomovaný magazín The Athletic zařadil sparťanského obránce Martina Vitíka do prominentního seznamu osmi mladých hvězd, které mohou zazářit v Evropě. Jednadvacetiletého stopera přitom přirovnal hned ke dvěma hráčům anglické Premier League.

The Athletic vybral v souvislosti s osmifinále evropských pohárů osm fotbalistů pod 25 let, kteří v nás "mohou vyvolat chuť pustit si televizi".

Začal zavedenými jmény, ukázal třeba na německé ofenzivní eso Floriana Wirtze z Leverkusenu, na kanonýra z Lipska Loise Opendu nebo na jeho belgického krajana Charlese de Ketelaereho, který hostuje z AC Milán v Atalantě.

Potom si ale podrobně posvítil na Martina Vitíka.

"Je opakem zavedeného jména, nicméně v Česku je extrémně ceněný. Má už start za národní tým a očekává se, že bude v kádru na Euru v Německu," napsal autor s tím, že zajímavou konfrontací pro Vitíka bude už čtvrteční duel Evropské ligy proti Liverpoolu.

Pokud ho trenér Sparty Brian Priske zařadí do základní sestavy, bude muset čelit ofenzivním hvězdám Reds. Start Mohameda Salaha je sice nejistý, v základu by ale neměli chybět Darwin Núňez, Luis Diaz nebo Cody Gakpo.

The Athletic vyzdvihl Vitíkovu 193 centimetrů vysokou postavu, kterou ovšem dokáže obdivuhodně kombinovat s rychlostí a tempem.

"Má podobnou stavbu těla jako Jarrad Branthwaite z Evertonu," zaznělo srovnání s podobně mladým talentem anglického fotbalu.

Aby server zdůraznil Vitíkovu rychlost, pomohl si záběry z utkání Sparty proti Betisu, v němž český stoper v rychlostním souboji působivě neutralizoval rychlonohého křídelníka Abdeho Ezzalzouliho.

Vypíchl také úspěšnost ve vzdušných soubojích. Vitík má rating 73,1 procent, což ho řadí na třetí místo mezi všemi hráči do 21 let v této sezoně Evropské ligy.

"Navíc je tu velká možnost, že bude ještě lepší s tím, jak bude nabírat na síle," uvedl server a zmínil také výrazný progres stopera Sparty z posledních let.

"Před osmnácti měsíci, jako relativní nováček v prvním týmu Sparty, udělal strašlivou chybu v rozehrávce v derby proti Slavii. Méně výrazné osobnosti by to poznamenalo, Vitík ale odpověděl elegantními výkony," napsal The Athletic.

Podle autora je Vitík schopen opustit svou pozici na kraji tříčlenné stoperské formace a přesunout se do středu zálohy. Proto ho prý spoluhráči ve Spartě přirovnávají k hvězdě Manchesteru City Johnu Stonesovi, anglickému reprezentantovi, z něhož trenér Pep Guardiola udělal prototyp takzvaného invertovaného beka.

"Jednou z jeho největších zbraní je drajv směrem dopředu. A dokáže také sám skórovat. Je známo, že má stále co zlepšovat v defenzivě, ale vzhledem k jeho fyzickým dispozicím a dovednostem v držení míče si o něm špičkové evropské kluby udržují přehled," popsal The Athletic Vitíkův potenciál.

Magazín zmínil, že Spartu minulé léto oslovilo více klubů z Nizozemska a v lednu projevila zájem italská Neapol.

V mládežnických kategoriích oblékal Martin Vitík dres Králova dvora nebo Tempo Praha. Od roku 2017 je ve Spartě. O tři roky později coby sedmnáctiletý debutoval v A-týmu v zápase Evropské ligy proti Lille, následně odehrál celý zápas proti AC Milán. V lednu 2021 si připsal první start v nejvyšší soutěži a stal se stabilním členem prvního týmu.