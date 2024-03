Nemůžu prohrát, říká Berger před soubojem Sparty s Liverpoolem

Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Berger je nadšený, že se dva jeho bývalé týmy Sparta a Liverpool utkají v osmifinále Evropské ligy. V rozhovoru pro web anglického klubu řekl, že fandit bude oběma a nemůže prohrát.

Někdejší záložník čekal, že jeho dva bývalé zaměstnavatele svede los dohromady.

"Bavil jsem se o tom se synem a cítil jsem, že k tomu dojde, takže mě los tolik nepřekvapil. Měl jsem obrovskou radost, že Liverpool dorazí do Prahy a nastoupí proti mému týmu z dětství," uvedl padesátiletý Berger, před čtvrtečním duelem na Letné.

"Nestává se moc často, aby na sebe dva týmy, za něž jste hráli a které máte v srdci, narazily. Byl jsem naprosto nadšený. Svým způsobem mi přijde, že nemůžu prohrát bez ohledu na to, kdo postoupí. Budu fandit oběma mužstvům," uvedl odchovanec Sparty.

Vicemistr Evropy z roku 1996 si myslí, že jde o snový los. "Proto hrajete fotbal, chcete hrát proti nejlepším týmům a přesně to (sparťanské hráče) čeká. Nejdříve doma v Praze a pak na Anfieldu," prohlásil Berger.

Liverpool varoval před několika hráči Sparty. "Ladislav Krejčí je lídrem týmu. Je to ústřední postava. Pak mají Veljka Birmančevičce, velmi dobrý je i Slovák Lukáš Haraslín. Tihle tři jsou jejich hvězdy. Celkově vzato ale hrají jako tým velmi dobře," podotkl Berger.

"Upřímně, před třemi lety se na Spartu těžko dívalo, protože nehrála moc dobře. Prožívali těžké období, ale angažovali nového trenéra Dána Briana Priskeho. Prožil těžký začátek, jelikož chtěl změnit herní styl, což chvíli trvá," řekl bývalý hráč Dortmundu, Portsmouthu či Aston Villy.

"Potřebujete přivést své hráče a dát jim čas. Podařilo se mu trochu pozměnit tým, což se začíná vyplácet. V minulé sezoně vyhráli ligu a hrají výborný fotbal. Dobře se na ně dívá, snaží se útočit a hrát po zemi. Předvádějí moderní evropský fotbal," konstatoval Berger.

Přesný výsledek nechtěl tipovat. "V předpovědích jsem špatný, proto nesázím. Myslím si, že Liverpool čeká v Praze těžké utkání. V pohárech je ale Liverpool doma strašně silný i díky podpoře fanoušků a atmosféře, takže čekám, že postoupí," prohlásil Berger.

"Nebude to snadné, ale i když má teď Liverpool hodně zraněných, viděli jsme proti Chelsea a Southamptonu, že je mladíci dokážou nahradit a mají na to hrát na nejvyšší úrovni proti těm nejlepším na světě," uvedl.

V kalendářním roce 2001 získal s Liverpoolem, za nějž tehdy nastupoval i záložník Vladimír Šmicer, pět trofejí. V této sezoně bojují "Reds" o čtyři trofeje. Na kontě už mají první, když na konci února vyhráli Ligový pohár. Finále proti Chelsea ve Wembley sledoval Berger naživo.

"Je to velmi podobné roku 2001. Věřím, že vítězství ve Wembley dodalo týmu velkou vzpruhu a sebevědomí. Také věřím, že se zranění hráči vrátí a ke konci sezony bude Liverpool ještě silnější," řekl Berger.

Liverpool po konci sezony opustí trenér Jürgen Klopp, který vede tým od roku 2015. "Je patrné, že vztah mezi Jürgenem a hráči je prostě neuvěřitelný. Vypadá to, že ho všichni hráči milují. Když máte v kádru 25 až 30 hráčů, tak to není snadné, protože ne všichni můžou hrát. Myslím si, že chtěli vyhrát Ligový pohár i pro něj. Hráči mají o to větší motivaci toho co nejvíc vyhrát, protože odchází. Bylo by to krásné sbohem Jürgenovi, kdyby získali ještě pár trofejí," prohlásil Berger.