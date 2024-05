Unikátní příběh "taxikáře" Ščotky. Jede na mě Fiala, hned budu za debila, popisoval

Když trenéři českých hokejistů před finále mistrovství světa v Praze řešili problémy s obránci, rozhodli se místo nemocného útočníka Jakuba Fleka dopsat na soupisku beka Jana Ščotku. Ten tedy skočil do nejdůležitějšího utkání turnaje rovnýma nohama, po třech týdnech bez zápasové praxe.

Nevědělo se, jak to bude s obráncem Jakubem Krejčíkem, jenž musel po semifinále na operaci s nosem.

Nakonec byl sice připravený do finále naskočit, ale trenéři vzali na střídačku i Ščotku jako sedmého beka.

Brněnský hokejista předtím zůstával v Praze jen jako záloha s útočníky Radanem Lencem a Michalem Kovařčíkem.

Na soupisce pro ně místo nezbylo. Mohli se na ni dostat jen v případě, že by někdo nebyl schopný ze zdravotních důvodů MS dokončit a uznala by to lékařská komise.

To přesně se stalo Flekovi a trenéři toho využili. Zrodil se tak unikátní příběh Ščotky, který nastoupil až ve finále a získal zlato.

Nejdříve myslel, že si finále užije jen na střídačce. "Byl jsem nervózní, ale vůbec jsem nepočítal s tím, že bych měl jít na led. Pak mi najednou Židla (trenér obránců Marek Židlický, pozn. red.) říká, že jdu hrát," popisoval Ščotka s medailí na krku.

Než se stihl rozkoukat, bránil největší hvězdu Švýcarů. "Hned proti mně jel Kevin Fiala a s prominutím jsem si říkal, že jsem teda v řiti. Že budu vypadat jako debil a klukům to zkazím," vyprávěl s úsměvem.

"Ale nebylo to tak hrozné, nějak to dopadlo. Nicméně je to strašně náročné na hlavu i na fyzickou přípravu. Je to neuvěřitelné, opravdu jako sen. Seběhlo se to tak rychle, že budu potřebovat víc času, abych si to uvědomil," pokračoval.

S Lencem a Kovařčíkem se sice pohybovali poblíž mužstva, po zápasech přicházeli do kabiny, ale trénovat s ním podle regulí nemohli. Chodili do posilovny, do sauny, jednou se byli sklouznout v Letňanech.

"Zpočátku to bylo smutné, ale i téhle možnosti zůstat tady jsme si pak vážili. Domácí MS bylo zážitkem pro všechny," říkal Ščotka.

"Parta byla neuvěřitelná a kdokoliv přijel, zapadl. Patřili jsme do ní i my, kluci z 'taxi squadu' s Radanem, Michalem a třetím brankářem Karlem Vejmelkou," dodal s odkazem na výraz, který se v NHL vžil pro cestující náhradníky v době covidu.

Ščotka vystřelil od "taxikářů" do finálové sestavy, ale i ostatní si potom užili oslavy. Třeba útočník Kovařčík sdílel fotku s pohárem s popiskem: "I náhradník je jen člověk." To je zase parafráze na hlášku někdejšího třineckého brankáře Martina Vojtka.

Ščotku zmínil v rozhovoru po finále sám od sebe i David Pastrňák. "Je to naše třetí společná medaile. Jsem na něj pyšný, nehrál celý turnaj a musel nastoupit do takového zápasu," zmínil střelec zlatého gólu.

Se Ščotkou byl u stříbra na MS do 18 let v roce 2014 a pak také u bronzové medaile "áčka" na předloňském šampionátu v Tampere.

V Praze odehrál osmadvacetiletý rodák ze Vsetína nakonec přesně čtyři minuty a deset sekund. Ve třetí třetině finále už na led nešel.

"Židla vycítil, že jsem trochu začouzený, tak mě stáhl. Nikomu to nemám za zlé, hlavou jsem byl pořád v nebesích, co se to děje. Bylo to krásné, atmosféra neskutečná," povídal.

"Pastovi jsem gól strašně přál, kdo jiný by měl rozhodnout? A je to tady," potěžkal si vysmátý Ščotka zlatou medaili.

"Naštěstí přijela i rodina - manželka s malou, tchán, i moji rodiče to stihli. Jsem rád, že si to všichni užili," uzavřel obránce Komety.