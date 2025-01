Historický start kariéry. NHL uhranula česká hvězda "odnikud", zbystřil také Rulík

Český hokej je v Kanadě v kurzu. Junioři na mistrovství světa po roce vyřadili "Javorové listy" a obhájili bronz, do NHL navíc ve velkém stylu naskočil Jakub Dobeš v dresu slavného Montrealu. Brankář, kterého pořádně neznají ani fanoušci v Česku a který jako by se objevil "odnikud". Jeho cesta do nejlepší ligy světa je pro české hráče nevšední.

Třiadvacetiletý Dobeš debutoval v NHL na konci prosince na ledě Floridy. 34 zákroky přispěl k výhře 4:0 a jako první český brankář v historii soutěže vkročil na scénu čistým kontem. Druhý start přidal v novém roce v Denveru proti Coloradu. Byla z toho výhra 2:1 po nájezdech a další zápis do historie. V dějinách Montrealu se nikdy nestalo, aby gólman v prvních dvou zápasech za Canadiens inkasoval jediný gól. Jakub Dobes' career is off to a historic start 👀 pic.twitter.com/RqnqVB0Hd9 — Sportsnet (@Sportsnet) January 5, 2025 Montreal je přitom považován za Mekku hokeje. NHL hraje od úplného začátku v roce 1917, získal rekordních 24 Stanley Cupů a chytaly tady legendy jako Jacques Plante, Ken Dryden, Patrick Roy či Carey Price. Hokejisté jsou ve městě pod drobnohledem jako nikde jinde. To ale není nic, co by rodáka z Ostravy výrazně znervóznilo nebo rozhodilo. Experty v zámoří ohromil především svým klidem. "Snažím se zůstat klidný, v zápase mi to pomáhá. Zkrátka tomu dávám sto procent, soustředím se na každou střelu a pak to pouštím z hlavy," popisoval po vítězství v Coloradu. Úspěšnost 98,2 procenta a průměr 0,48 gólu jsou o to cennější, že je Dobeš vystřihl rovnou na kluzištích šampionů NHL z let 2024 a 2022. Když po Vánocích svým debutem ovládl titulky českých médií, většina fanoušků nejspíš tápala, kdo že to Jakub Dobeš vlastně je. Jeho jméno znali doma spíš fajnšmekři. Začínal v Havířově, ve Vítkovicích měl potom pocit, že s ním v klubu nejednají fér a odešel na druhý konec republiky do Chomutova. Naučil se samostatnosti, pochvaloval si práci se slovenským trenérem brankářů Dušanem Strharským. V 16 letech si zabalil na cestu do Ameriky, kde vystudoval střední školu a pokračoval na univerzitu v Ohiu. Vedle toho postupně procházel zdejším hokejovým programem a v roce 2020 byl Montrealem draftován v pátém kole. Vše tak trochu stranou zájmu českých mládežnických reprezentací. Za osmnáctku ani dvacítku nikdy nechytal, premiéru na velkém turnaji by si mohl odbýt až v dospělém národním týmu. Související Hezký hokej místo zanďoura? Odpověď je pořád Rulík, tvrdí expert. NHL se otevírá A pozor, pozvánka by nemusela viset kdovíjak vysoko. Však si také reprezentační trenér Radim Rulík po návratu ze zámořské inspekční cesty zkraje prosince pochvaloval, že v Dobešovi roste Česku velký brankář. "Je pracovitý, veliký, má to dobře nastavené v hlavě. Do dvou let bude v NHL," věštil Rulík mladíkovi, který měří bez sedmi centimetrů dva metry. Dobeš se pak prvních startů v NHL dočkal už za několik dní. Sám mluví o tom, že si zámoří zamiloval. Na univerzitě má za sebou dva roky studia mezinárodního byznysu, k němuž se později může vrátit, má americkou přítelkyni. Cítí se jako Američan. Už dříve upoutal svým sebevědomím. Když na jaře roku 2023 podepsal s Montrealem nováčkovskou smlouvu, v rozhovoru pro deník Sport tvrdil: "Poznal jsem kluky, kteří už v NHL jsou. Vím, že jsem lepší než oni." Související "Talentovanější, než jsem myslel." Na nepřítele Sikoru už se z Kanady hrne i chvála Momentálně se z farmy v AHL posunul do Montrealu na pozici dvojky. Prvním brankářem Canadiens je domácí Sam Montembeault, který byl nominován také mezi trojici brankářů Kanady na únorový premiérový turnaj 4 Nations Face-Off. Dobeš mu ve zbytku sezony zřejmě bude krýt záda, ale i on dvěma skvělými výkony přispěl Montrealu k aktuální povedené bilanci osmi vítězství z posledních deseti zápasů. Canadiens, kteří od překvapivé finálové účasti z roku 2021 neprošli do play off, jsou teď v polovině základní části NHL těsně pod postupovou čarou. O víkendu hrají nejdříve ve Washingtonu a hned o 24 hodin později doma s Dallasem. Dobeš by se tak mohl dočkat prvního startu před domácím publikem v Bell Centre.