Italy zaskočila jen "pražská lednice". Splnili misi, aniž by se přetrhli, píší média

talská média považují středeční výhru fotbalistů Interu Milán na hřišti pražské Sparty za splněnou povinnost. Podle novinářů ze sebe nemuseli italští šampioni vydat maximum, přesto si odvezli vítězství 1:0 a mají na dosah přímý postup do osmifinále Ligy mistrů.

"Mise splněna, Inter je jednou nohou v osmifinále. Tým kouče Inzaghiho se může inspirovat mrazivým počasím v Praze a pomalu dát chladit šampaňské, za týden proti Monaku jim doma stačí i remíza," napsal list Gazzetta dello Sport.

Ze společné tabulky 36 týmů projde do osmifinále nejlepší osmička, mužstva na 9. až 24. pozici čeká první kolo play off. To už se nebude týkat Sparty, která má čtyři body a za týden v Leverkusenu zakončí své působení v soutěži. Poslední naději jim vzal středeční výsledek, který zařídil výstavní volej Lautara Martíneze ze 12. minuty.

"Martínezova akrobatická paráda jako by v pražské lednici zmrazila i skóre. Nebyl to tak zářivý výkon jako před třemi dny při výhře 3:1 nad Empoli, ale italští šampioni v Praze úkol splnili," uvedl Corriere dello Sport.

"Od prvních minut bylo zřejmé, jaký bude scénář zápasu. Inter kontroloval hru a domácí nebyli v ofenzivě příliš nebezpeční. Sparta hrozila jen přes Birmančeviče, soupeře ale nedonutila předvést to nejlepší. Naopak Inter mohl vyhrát i vyšším rozdílem, šance na to měl. Asi ale není náhoda, že posledních pět jeho duelů v Lize mistrů skončilo 1:0," doplnil Gazzetta dello Sport.

Italský tisk ocenil, jak si milánský velkoklub dokáže poradit s nabitým programem. V celé sezoně prohrál jen tři zápasy a v Lize mistrů má s jedním inkasovaným gólem nejlepší obranu.

"Inter dělá výsledky a zároveň, často podvědomě, šetří během příznivého skóre síly. Také na Letné zvolnil a zbytečně neriskoval. Sparta nedala soupeři ani metr zadarmo, což po zápase ocenili domácí fanoušci při čestném kolečku. To už ale byli hráči Interu myšlenkami v Lecce," napsal deník Corriere della Sera s odkazem na příští ligový duel.