Hokejisté na startu přípravy na MS porazili Německo 5:3

Čeští hokejisté zdolali v Karlových Varech v úvodním přípravném utkání před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku Německo 5:3. Dvěma góly k tomu přispěli kapitán Jakub Flek a další útočník David Tomášek, který si připsal i asistenci. V pátek čeká svěřence trenéra Radima Rulíka s Němci odveta. Hrát se bude opět v Mattoni Aréně od 17:00.
Češi porazili Německo podeváté za sebou. V minulém ročníku s ním při třech vítězstvích ani jednou neinkasovali. Němci uspěli ve vzájemných zápasech naposledy v dubnu 2022, kdy vyhráli v Chomutově 2:0.
Přípravný hokejový zápas:
Česko - Německo 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Branky a nahrávky: 18. Flek (D. Kubalík, Ticháček), 24. D. Voženílek (Pyrochta), 42. Tomášek, 56. Flek (D. Voženílek, Tomášek), 60. Tomášek - 31. Blank (Fischbuch), 36. Loibl, 57. Leonhardt. Rozhodčí: Hribik, Květoň - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 3526.
Česko: Kváča - Pyrochta, Ticháček, Zábranský, F. Král, M. Jandus, Cibulka, Sčotka, T. Galvas - Flek, Tomášek, D. Voženílek - Kantner, Filip, D. Kubalík - J. Pytlík, Kevin Klíma, R. Pavlík - Měchura, Konečný, M. Marcel. Trenér: Rulík.
Německo: Hungerecker - Karrer, M. Weber, Hüttl, Preto, Pilu, Klein, Bettahar, Dziambor - Leonhardt, Loibl, Hede - Fischbuch, Dove-McFalls, Blank - Fleischer, Chrobot, P. Krauss - Krämmer, Brunnhuber, Kinder. Trenér: Kreis.
