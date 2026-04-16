Přeskočit na obsah
Benative
16. 4. Irena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Hokejisté na startu přípravy na MS porazili Německo 5:3

ČTK

Čeští hokejisté zdolali v Karlových Varech v úvodním přípravném utkání před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku Německo 5:3. Dvěma góly k tomu přispěli kapitán Jakub Flek a další útočník David Tomášek, který si připsal i asistenci. V pátek čeká svěřence trenéra Radima Rulíka s Němci odveta. Hrát se bude opět v Mattoni Aréně od 17:00.

brankář Leon Hungerecker, Jakub Flek
Jakub Flek v souboji s německý brankářemFoto: CTK
Češi porazili Německo podeváté za sebou. V minulém ročníku s ním při třech vítězstvích ani jednou neinkasovali. Němci uspěli ve vzájemných zápasech naposledy v dubnu 2022, kdy vyhráli v Chomutově 2:0.

Přípravný hokejový zápas:

Česko - Německo 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 18. Flek (D. Kubalík, Ticháček), 24. D. Voženílek (Pyrochta), 42. Tomášek, 56. Flek (D. Voženílek, Tomášek), 60. Tomášek - 31. Blank (Fischbuch), 36. Loibl, 57. Leonhardt. Rozhodčí: Hribik, Květoň - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 3526.

Česko: Kváča - Pyrochta, Ticháček, Zábranský, F. Král, M. Jandus, Cibulka, Sčotka, T. Galvas - Flek, Tomášek, D. Voženílek - Kantner, Filip, D. Kubalík - J. Pytlík, Kevin Klíma, R. Pavlík - Měchura, Konečný, M. Marcel. Trenér: Rulík.

Německo: Hungerecker - Karrer, M. Weber, Hüttl, Preto, Pilu, Klein, Bettahar, Dziambor - Leonhardt, Loibl, Hede - Fischbuch, Dove-McFalls, Blank - Fleischer, Chrobot, P. Krauss - Krämmer, Brunnhuber, Kinder. Trenér: Kreis.

Nejnovější
Premiér Andrej Babiš (ANO) a generální tajemník NATO Mark Rutte na tiskové konferenci ve Strakově akademii, 16. dubna 2026, Praha.

„Uděláme vše, abychom závazky plnili." Babiš po jednání s NATO mluvil jako vyměněný

Setkání zástupců české vlády s delegací Marka Rutteho, generálního tajemníka Severoatlantické aliance, trvalo jen několik desítek minut. Když potom předstoupili před novináře, premiér Andrej Babiš začal o českých výdajích na obranu mluvit úplně jinak než dřív. Oznámil, že obranný rozpočet je jednou z priorit České republiky stejně jako vybudování větší armády.

Switzerland Davos

Zelenského muž č. 1 řekl, proč válka jen tak neskončí. Šokoval i přiznáním

Jeden z nejvýše postavených Ukrajinců znovu promluvil. Kyrylo Budanov, bývalý náčelník vojenské rozvědky HUR a současný vedoucí kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského, dal před týdnem rozhovor podcastu CEO Club, ve kterém hovořil mimo jiné o vývoji mírových jednání, zahraniční pomoci či tragickém stavu výroby tanků, ale také o krizi na Blízkém východě.

Petr Macinka

Macinka si předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő. Velvyslanec by podle něj měl za ministrem přijít zkraje příštího týdne.

