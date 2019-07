Poprvé s Jágrem. Pastrňák si užíval přítomnost legendy, pak zamířil na znojemské víno

před 2 hodinami

Že venku panují enormní vedra? Žádný problém pro Znojmo, kde se ve čtvrtek uskutečnila velkolepá hokejová exhibice mezi domácím výběrem Orlů a legendami národního týmu. Díky této akci si spolu vůbec poprvé v jednom týmu zahráli David Pastrňák a Jaromír Jágr. Jaké zážitky si z této akce třiadvacetiletý útočník Bostonu odnesl?

Jaké bylo zahrát si poprvé po boku Jaromíra Jágra?

Je neskutečné, jak mu to pořád jezdí. Stále je na co koukat a něco se od něj učit. Je to hrající legenda a moc jsem si to s ním užil.

Nemrzí vás, že jste se nepotkali už dřív? Třeba v národním týmu?

Jo, to samozřejmě. Takový je ale život. Jsem mladší a bohužel to nevyšlo. Alespoň díky této exhibici se to podařilo. Jsem za to rád.

Sledoval jste tažení Kladna do extraligy?

To zase ne. Jakmile vypadl Havířova, tak první liga pro mě skončila (smích).

Užil jste si tedy akci ve Znojmě?

Moc se s těmi kluky nevídáme, takže byl příjemný zážitek se s nimi po čase potkat. K tomu se nám navíc podařilo vyhrát. Byla to akce pro lidi a jsem rád, že sem přijely takové hokejové hvězdy.

Půjdete po zápase na znojemské víno?

Asi něco zkusím. Skleničku si dám.

Po sezoně jste byl hodně zklamaný z nezdaru ve finále Stanley Cupu. Už to přebolelo?

Ne, to ještě ne. Nějakou dobu to bude znát. Nevím, co k tomu říct. Další otázku.

Už jste se začal připravovat na novou sezonu? V jaké fázi jste?

Jsem v prvním týdnu. Ten čas běží rychle, takže pauza byla krátká. Musím se na sezonu důkladně připravit.

Jaké bylo hrát hned v prvním týdnu přípravy zápas?

Byl jsem už potřetí na ledě, takže to nebylo tak hrozné. Naštěstí jsem bruslit nezapomněl. Je ale hrozné vedro.

Jak s těmi extrémními teplotami bojujete?

Jak kdy. Ve čtvrtek jsem trénoval třeba už v šest ráno, ale jinak to zvládám i odpoledne. Dobře se zpotím, je to i výborné kardio. Mám z toho pak dobrý pocit.

Máte ještě nějaké další plány na léto?

V neděli letíme s rodinou a s trenérem na týden do Španělska. Takže tam budu i trénovat. Zbytek strávím v Česku a chci si ty poslední týdny před odletem do Ameriky užít.