Zlín šlapal, jen když hráčům hrozil postih. Proslovů bude muset být víc, říká manažer

Hokejisté Zlína letos po dlouhých 29 letech sestoupili z extraligy a okamžitě vyhlásili cíl rychlého návratu. Jenže zkraje nové sezony v první lize jim to pořádně drhne. Berani hrají ve spodní polovině tabulky a už čelili ultimátu ze strany klubového vedení. "Zatím je to velmi rozpačité, očekávání byla jiná," přiznává generální manažer Jiří Marušák.

Adaptaci v první lize zatím Zlín nezvládá dobře. Dojem ještě zachraňuje pondělní vysoká výhra 7:1 nad Šumperkem, ale před tímto utkáním byli Berani vůbec nejméně produktivním týmem v soutěži.

Před třemi týdny měli po sedmi zápasech bilanci dvou výher a pěti porážek, od posledního místa je tehdy dělilo pouze skóre. Nyní je po patnácti duelech bilance o něco vyrovnanější, sedm vítězství a osm proher stačí ve čtrnáctičlenné tabulce na devátou příčku.

"Nemůžeme to hodnotit jinak než jako neúspěšný start. Něco jiného jsme čekali my uvnitř klubu i lidé zvenku. Není to jen o počtu bodů, ale hlavně o herním projevu, který by měl směřovat k vzestupné tendenci. Místo toho je náš výkon dost kolísavý," říká generální manažer Jiří Marušák.

Někdejšího výborného obránce mrzí šňůry porážek. Na přelomu září a října prohráli Berani čtyřikrát v řadě a do dalších zápasů dostali od vedení bodové ultimátum. Klub hrozil hráčům krácením výplat.

"Kluci ten bodový požadavek uhráli. Ale jen co ultimátum skončilo, zase se rozběhla série porážek. To nás ani trochu netěší, nicméně věřím, že to nebylo jen tím ultimátem. Hledáme vhodné varianty formací, čím dříve si to sedne, tím lépe," konstatuje Marušák.

Potvrzuje, že bylo potřeba hokejistům důrazně promluvit do duše. "Je to jeden z nástrojů manažera, jak může na tým zapůsobit. Nějak se nám ale z týmu vrací, že proslovů bude muset být ještě více," připouští šéf klubu nesrovnalosti uvnitř zlínské kabiny.

Jako by hráči brali slova vedení na lehkou váhu. "Reakce celkem rychle odezní. V profesionálním týmu mi to nedělá radost," zlobí se Marušák, který se Zlínem získal mistrovský titul před osmi lety jako hráč.

Ve Zlíně přitom i po sestupu zůstalo mnoho hokejistů s výraznými extraligovými zkušenostmi. Brankář Libor Kašík, útočníci Bedřich Köhler, Pavel Kubiš, Antonín Honejsek, Jiří Ondráček či Francouz Valentin Claireaux.

U Beranů i nadále působí obránce Daniel Gazda, který v sezoně 2020/21 zapsal sedm zápasů v reprezentaci a letos na jaře hrál play off ve Finsku.

"To je pravda, ale na druhou stranu skoro půlka týmu je nová. Už v létě jsme na kluky apelovali, aby pracovali důsledně na určité hierarchii a rozdělení rolí. Jenže nefunguje to a už jsme nabrali časový skluz," míní Marušák.

Téma odvolání trenérů Rostislava Vlacha a Juraje Juríka zatím nebylo na stole, ale ani důvěra v jejich práci není nekonečná.

"Analyzujeme situaci po každém utkání a máme nějakou mez, za kterou jít nechceme a nepůjdeme. Také jiné týmy řeší situaci výměnami hráčů nebo trenérů, takový je hokej," komentuje manažer.

Zlín už dvakrát prohrál s Kolínem, doma schytal porážku 0:4 od třinecké farmy Frýdku-Místku. Nestačil třeba ani na Sokolov. Mohlo například u těchto soupeřů dojít po letech v extralize k podcenění?

"U některých hráčů opravdu vnímám málo respektu k lize a soupeřům. U jiných, hlavně mladých, je to naopak přemíra respektu. A ten mix nám nedává výsledek, jaký bychom potřebovali," tvrdí Marušák.

"V první řadě se musíme každému soupeři vyrovnat v pohybu, odhodlání a nasazení. Teprve potom může vyplout na povrch naše hokejová kvalita, kterou bychom mohli zápasy rozhodovat," pokračuje.

Hned po jarním pádu z extraligy napnul Zlín síly, rozpočet a kádr tak, aby měl postupové ambice. Ty zůstávají stejné i po slabém rozjezdu sezony. "Stojím si za tím, že naše mužstvo by ty ambice mít mělo. Na tom se nic nemění," uzavírá zlínský generální manažer a jednatel.

V příštích dvou kolech první ligy čekají Berany důležité zápasy, které mohou o jejich další formě napovědět. Ve středu hostí Jihlavu a v sobotu jedou k arcirivalovi do Vsetína. Pro připomínku, cesta do extraligy vede přes vyhrané prvoligové play off a následně zvládnutou baráž.