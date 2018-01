Je třeba ale zklamání hodit za hlavu a zkusit o první medaili od roku 2005 zabojovat. Jenže že by na mladíky čekal nějak lehčí zápas, to v žádném případě. Domácí výběr USA toužil po zlaté medaili, po blamáži se Slovenskem se zmátořil a přehrál ve skupině Finsko i ve čtvrtfinále Rusko. V semifinále na ně čekalo prozatím suverénní Švédsko. To bylo pasivnější, mělo méně střeleckých pokusů, jenže bylo produktivnější a definitivně zlomilo odpor Spojených států dvěma brankami při jednom oslabení.