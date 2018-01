Kanada neví, která bije, jásali Češi. Hloupými fauly ale rozjeli mašinu. Teď chtějí bronz

před 2 hodinami

Češi budou hrát na mistrovství světa juniorů "jen" o bronz s USA. V semifinále proti Kanadě ale měli našlápnuto k mnohem lepšímu výsledku.

Praha - Prohra 2:7 našeptává, že česká dvacítka neměla na finále světového šampionátu v Buffalu nárok. Pravdou ale je, že Kanadě dlouho vzdorovala.

Hned start duelu přinesl překvapení. Nepolapitelný Filip Zadina zakličkoval na pravém kruhu a svižnou střelou otevřel skóre. Kanaďané poprvé na turnaji prohrávali. Vzápětí je navíc vystrašilo břevno po ráně Martina Nečase. Rýsovala se vzpoura jasného outsidera.

"Abychom takhle přehrávali Kanadu, to jsem ještě nezažil. Vztekali se, v jednu chvíli vůbec nevěděli, která bije. Z toho jsem byl nadšený," líčil Libor Hájek.

Jenže pak Češi začali zbytečně porušovat pravidla. Martin Kaut vystřelil puk mimo hřiště, Albert Michnáč oplácel, Radim Šalda neudržel nervy před bránou.

"Na Michnáče jsem byl naštvaný, ale na druhou stranu jsem viděl zpomalený záběr. Bylo tam takové oboustranné postrčení," řekl trenér Filip Pešán. "Možná i vlastní nešikovností jsme jim přesilovky doslova nabídli."

Zámořský gigant využil všechny tři početní výhody, na mistrovství v nich má neuvěřitelnou úspěšnost 57 procent.

Josef Kořenář, maskovaný hrdina ze čtvrtfinále, nemohl nic dělat. Puky mu do brány létaly po tečích a jedné bleskurychlé kombinaci.

"Bohužel, znovu jsme udělali hloupé fauly," mrzelo Zadinu. "My si k tomu pořád něco říkáme. Připadá mi, že je to furt dokola. Není to dobré." Pešán dodal: "V oslabeních jsme ztráceli hodně sil. Je to samozřejmě velmi zdrcující, když ze tří soupeřových přesilovek obdržíte tři góly."

Ještě nemuselo být zle. Kdyby Nečas nenastřelil zmiňované břevno. Kdyby Zadina v jiné přesilovce trefil odkrytou bránu. Místo skóre 3:3 ale svítilo na kostce ve 28. minutě vedení Kanady 3:1.

Přesně tohle favorit potřeboval. Brzy přidal další trefy.

"Kanadský válec se pak rozjel naplno, bylo těžké ho chytat," přiznal Pešán.

"Jako když se rozjede mašina," komentoval nástup protivníka Zadina. "Už to prostě nejde zastavit. Padne tam jeden gól, druhý, třetí… Bylo to špatné. Myslím, že jsme nakonec prohráli kvůli gólům v oslabení."

Za stavu 1:6 mrzutého Kořenáře vystřídal Jakub Škarek, ale obrat už nebyl možný. Když na konečných 2:7 upravil díky střelecké píli Zadina, neprojevil špetku emoce.

Později ale burcoval: "Nesmíme věšet hlavu. Chceme přivézt medaili, ať se stane, co se stane."

Boj o bronz s USA začíná dnes ve 22:00. Přílišný optimismus není namístě. Jestli mají mladí Češi poslední dobou neoblíbeného soupeře, tak právě Američany. Ti ale nehrají vyloženě oslnivý turnaj. Ve skupině podlehli Slovensku 2:3.