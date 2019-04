Finále je plné emocí, napětí na obou stranách se zvyšuje. Na konci třetího utkání přišly na řadu také pěstní potyčky, do kterých se zapojili Vlach s Dohertym z liberecké strany a Werek s Marcinkem z třinecké. Plno emocí bylo i ve čtvrtém zápase. Neuznaný gól a následně přísné vyloučení hodně zamávalo nervy libereckých hráčů, činil se především známý bouřlivák Martin Ševc. Své přidal po zápase i trenér Filip Pešán, který si rýpl do Petra Vrány. Podle něj měl třinecký útočník v prodloužení přiznat, že Jelínka nefauloval. Na to reagoval i domácí kouč Varaďa, který má prý mnoho materiálu proti Bílým Tygrům. Čeká se tak tuhá bitva. K sérii se vyjádřil i zkušený kouč Vladimír Vůjtek.