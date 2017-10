Video: Mladý Slovák nadchl nádherným gólem, odkoukal ho od tragicky zesnulé legendy

před 49 minutami

Hokejisté Slovanu Bratislava nezažívají v KHL příliš radosti, dvacetiletý Boris Sádecký však úchvatným gólem polaskal duše nejen jeho fanoušků.

Bratislava - Na tenhle gól Boris Sádecký jen tak nezapomene. A nejen proto že byl pro dvacetiletého útočníka Slovanu Bratislava premiérovým zásahem v KHL.

Sádecký si ve středečním duelu s Jaroslavlí nádherně obhodil obránce, řítil se na gólmana a pak ho vykoupal fintou, kdy zakončoval s hokejkou mezi nohama. Tímto trikem se proslavil třeba Tomáš Hertl, mladého Slováka však inspiroval legendární Pavol Demitra.

Demitrův gól Slovanu:

Pavol Demitra a jeho gól Slovanu | Video: youtube.com

"Několikrát jsem viděl sestřihy jeho gólů," přiznal Sádecký. "V mládí byl právě on mým vzorem," doplnil na adresu legendárního slovenského útočníka, jenž zemřel před šesti lety při letecké katastrofě hokejistů Jaroslavle.

Demitra stejné zakončení předvedl v roce 2004 právě na ledě Slovanu Bratislava, kam tehdy přijel v době výluky v NHL v dresu Trenčína a přispěl k výhře 5:0.

O třináct let později má svého následovníka. "Někdy to takhle zkouším na tréninku, ovšem většinou jen z legrace. Není to tak, že bych to chtěl udělat i v zápase, ale najednou to přišlo nějak samo," vyprávěl Sádecký. Jeho kousek nakonec Slovanu body nepřinesl, soupeři podlehl 2:3.

A takto zakončoval v NHL Tomáš Hertl: