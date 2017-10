Slovanu zvoní hrana nezvykle brzy, ale v klubu myslí na budoucnost. KHL chtějí hrát i nadále

před 2 hodinami

Radek Smoleňák je s 19 body nejproduktivnějším hráčem Slovanu. Zbytek mužstva za českým bijcem zaostává, a proto zůstává bratislavský klub daleko za hranicí postupu do play-off. | Foto: Lukáš Caha

Slovan Bratislava nechytil začátek šesté sezony v KHL a výrazné zlepšení se nedostavilo ani po odvolání trenéra Miloše Říhy. Na Slovensku dokonce volají po návratu do tamní extraligy, ale Slovan chce v nejlepší evropské hokejové soutěži pokračovat i v budoucnu. Přestože v tomto ročníku může reálnou šanci na play-off ztratit velmi brzy.

Bratislava - Slovan Bratislava hraje v mezinárodní KHL šestou sezonu. Do play-off se dostal dvakrát, ale v obou případech hned vypadl po výsledku 0:4. Také před startem aktuálního ročníku cílili v Bratislavě na vyřazovací boje, jenže před polovinou základní části soutěže zaostává za kýženou osmou příčkou Západní konference už o 11 bodů.

Pokud dojde v dalších dnech a týdnech k dalšímu prohloubení manka, pak hrozí, že bude Slovan ve zbytku sezony bojovat jen o umístění. Slovenský klub mohou nastartovat, anebo ještě více udusit domácí utkání s Jaroslavlí a Petrohradem, který už má sice dvě prohry, ale v každém zápase od začátku sezony bodoval.

Generální manažer Patrik Ziman věří, že se vše brzy obrátí k lepšímu. "Tým reaguje pozitivně na naši změnu hry, ale na bodech se to stále neprojevilo. Je dobře, že máme obavy, strach bychom však mít neměli," uvedl Ziman v rozhovoru pro deník Šport ještě předtím, než jeho mužstvo po sérii čtyř porážek zdolalo Dynamo Moskva 4:2.

Slovan chtěl na tři domácí zápasy s Dynamem, Jaroslavlí a Petrohradem přivést 30 tisíc fanoušků, ale výhru nad Moskvany vidělo jen 6832 diváků. To zhruba odpovídá průměrné návštěvnosti bratislavského stadionu, který přitom nabízí dvakrát větší kapacitu.

Zach Boychuk, čerstvá kanadská posila, přesto atmosféru chválil a přirovnával ji k NHL, kde v minulých letech působil. Utkání proti Dynamu sedlo Lukáši Kašparovi, jenž svého bývalého zaměstnavatele sestřelil vůbec prvními dvěma góly v sezoně. Dokonale se tedy pomstil za ústrky, které musel v Moskvě snášet a mezi které patřil třeba příkaz k oholení.

Jenže úspěch proti Dynamu byl teprve sedmou výhrou Slovanu proti 18 porážkám. Základní část KHL kvůli olympiádě pořádně kvapí a tyto body mohou Bratislavě chybět. Ví to i fanoušci a někteří z jejich řad volají po návratu Slovanu do domácí extraligy. O něčem takovém ale nechce manažer Ziman ani slyšet. "Nechceme odejít. Uděláme vše proto, abychom v KHL obstáli a dobře reprezentovali Slovensko," řekl Športu.

Ve zmíněném rozhovoru Ziman přiznal, že přetrvávající finanční potíže jediného slovenského zástupce v KHL stále neopustily. "Akcionář je ochotný pustit do struktury silného partnera. To je rozdíl oproti minulosti. Vím, že KHL se nedá hrát jen s lokálními penězi," podotkl Ziman a připustil, že se Slovan dále ohlíží po posilách - dvou útočnících a obránci.

Podle spekulací serveru eliteprospects.com by mohl mužstvo opustit český útočník Jan Buchtele, který zaznamenal v 21 zápasech jen šest bodů, před zápasem proti Dynamu se hovořilo o možném konci Kašpara, jednoho z nejdražších slovanistů. Přestupovou politiku nezvládl Slovan před sezonou dobře a mužstvo skládá za běhu ještě v polovině soutěže.

To je jedna z bolestí, o které mluvil po svém odvolání kouč Miloš Říha. Kritika proti jeho osobě sílila už v létě, neměl tehdy odejít? "Já jsem do klubu přišel v létě a nemyslím, že jsem měl hned začít věci řešit na vlastní pěst. Udělali jsme už spoustu interních změn, o kterých se ani neví. Je to příprava na další sezonu," objasnil Ziman.

Českého trenéra nahradil Bělorus Eduard Zankovec a v sedmi zápasech získal sedm bodů. Hráči mluvili o uvolnění a novém impulzu. "Trénovat tým, který vám nevěří, je horší než trénovat tým, který nemá peníze, ale chce," svěřil se Říha v rozhovoru pro deník Sport.

Hokejistům nebyly po chuti Říhovy metody, kdy dostal hráče do totální únavy už v přípravě, aby jim přiblížil, jak to bude vypadat v sezoně. Kvůli takovým tréninkům opustil KHL v minulém ročníku Jakub Valský a vrátil se ze Slovanu do Liberce. "Hokej není v KHL dynamický, ale vytrvalostní sport. Hráči jsou zničení z tréninků," vyprávěl tehdy Valský.

Říha ale pro Sport takovou kritiku odmítl. "Od hráče, který vyletí v jedné sezoně, tohle neberu. Jsem důsledný v tom, aby se úkoly plnily, což některým hráčům vadí," řekl. Slovan si sice po jeho odchodu ulevil, ovzduší se pročistilo, ale bodů mnoho nepřibylo.

Před zápasy s Jaroslavlí a Petrohradem nemají bratislavští hokejisté kam uhnout. Musí se pokusit o zázrak a papírově silnější soupeře porazit. Pak totiž Slovan vyráží na trip, což v Bratislavě rozhodně neslyší rádi. Venku totiž bodovali jen dvakrát z 12 zápasů a na dalším výjezdu je nečeká žádný med - Astana, Chanty-Mansijsk, Omsk a Novosibirsk.