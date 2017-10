Když výhra, tak s nulou vzadu. Konrád znovu začaroval branku a splatil s Olomoucí půlku dluhu

před 1 hodinou

Branislav Konrád je nejlepším brankářem extraligy, co se týče vychytaných nul. Ve třetím kole obdržel deset gólů v Plzni, ale spíše ho to do dalších duelů posílilo. | Foto: Tomáš Liška

Olomoučtí hokejisté se rozjeli a po třech výhrách v řadě poskočili na osmé místo extraligové tabulky. Základem tohoto zlepšení jsou výkony brankáře Branislava Konráda, který vychytal v utkání proti vedoucí Plzni už čtvrtou nulu v sezoně. Mimořádná forma slovenského gólmana by tak zcela jistě mohla přesáhnout rozměry české soutěže.

Olomouc - Hokejisté Olomouce se po špatném začátku extraligy zmátořili a na začátku druhé čtvrtiny už okupují osmou příčku tabulky. Velký podíl na tom nese brankář Branislav Konrád, který vychytal již čtyři nuly a jako jediný v soutěži strávil v brance plný počet minut.

Olomouc překvapila extraligovou veřejnost v předminulé sezoně, kdy skončila na pátém místě a zahrála si čtvrtfinále play-off. Vloni už to ale ze strany svěřenců Zdeňka Venery taková jízda nebyla a mužstvo se nedostalo ani do předkola. Asi nikoho proto zvlášť nepřekvapil slabý vstup Hanáků do probíhajícího ročníku a tři zápasy bez bodu v řadě. I když desítku v Plzni čekal na druhou stranu málokdo.

Jenže v průběhu měsíce a půl se tato situace obrátila. Olomouc momentálně drží sérii tří vítězných utkání a má stejný počet bodů jako šestá Mladá Boleslav.

"Poslední měsíc hrajeme lépe jako tým. Ani předtím to tak špatné nebylo, ale zbytečně jsme ztráceli body. Teď se k nám přiklání i štěstí," komentuje vzestup brankář Branislav Konrád, hlavní strůjce olomouckého progresu.

Právě Konrád zazářil také při nedělním vítězství 5:0 nad plzeňským lídrem. Počtvrté v sezoně nepustil za svá záda ani puk, čímž odskočil Petráskovi s Rybárem ve statistikách brankářů a vynuloval našlapaný útok Plzně vedený kanonýrem Dominikem Kubalíkem. Začaroval branku proti těm, kteří jeho tým ve třetím kole potupili deseti góly.

"Je super, že máme plný počet ze tří domácích zápasů v řadě. Určitě jsme prohru z Plzně měli trochu v hlavách. Chtěli jsme to doma odčinit a povedlo se," nezastíral Konrád v rozhovoru pro Českou televizi. Výhrou 5:0 splatil spolu se spoluhráči polovinu zářijového dluhu.

Pomoc od mentálního kouče

Po nevídaném debaklu v Plzni ale slovenskému brankáři pochopitelně příliš do smíchu nebylo. Tím spíš, že tehdy musel potupu prožít až do dna. Když chtěl za stavu 0:9 vystřídat, byl o chvilku později povolán nazpět kvůli nevyhovující výstroji náhradníka Matouška. Po zápase se pak olomoučtí hokejisté divili, že o ně Konrád nerozlámal všechny hole.

Ba ne. Žádný velký vztek, Konrád se vyléčil dvěma čistými konty v řadě proti Liberci a Litvínovu. "Snažil jsem se to hodit za hlavu, poradil jsem se i s mentálním trenérem. Co jsme řešili, to ale prozrazovat nebudu," říkal třicetiletý brankář pro klubové stránky. Na třetí nulu si musel měsíc počkat do duelu s Jihlavou a tu čtvrtou přidal v posledním střetu s Plzní.

Je zajímavé, že pokud Olomouc zvítězí za tři body, v drtivé většině vůbec neinkasuje. V této sezoně se tak stalo čtyřikrát z pěti případů.

Jakou oporou Konrád pro Olomouc je, dokazuje také počet odchytaných minut. Kromě komediálního střídání v Plzni se na střídačku neodebral ani jednou, a to jako jediný brankář v extralize. V počtu úspěšných zákroků (360) a počtu střel, jimž musel čelit (404), pak najdeme slovenského gólmana na třetím místě za Kašíkem a Svobodou.

Přijde olympijská šance?

Konrád působí v extralize třetí sezonou a také díky žertovné povaze a oslavným kouskům po vyhraných zápasech se stal již zabudovanou značkou. V předešlých letech jako by se přeci jen trochu hledal a před příchodem do Olomouce měl za sebou v 27 letech mimo jiné angažmá v Bělorusku, ve druhé německé lize, ale také slovenský titul se Slovanem. V KHL už se však v barvách "belasých" neuchytil.

Zato Olomouc na něj sázela od první chvíle a po mimořádně vydařené sezoně s čtvrtfinálovou účastí si Konrád dokonce připsal dvě utkání na MS 2016 v Rusku. V minulé sezoně odchytal za slovenskou reprezentaci jediný zápas a do nominace pro Kolín nad Rýnem se nevešel. Na startu nového ročníku se uvedl v národním týmu nulou při výhře 2:0 nad českým národním mužstvem v Třinci.

"Každý by chtěl jet na olympiádu. Nám, co hrajeme v Evropě, se to podaří možná jednou na život. Ale jsou to ještě více než čtyři měsíce, zatím na to ani nemyslím," odpovídal Konrád v srpnu na téma olympiády. Novému trenérovi Ramsaymu se každopádně představil v dobrém světle.

A v dosavadním průběhu sezony si rozhodně nepohoršil. Vedle Konráda však v Česku úspěšně působí ještě Rybár, Laco nebo Čiliak.