Větší aréna a dvojnásobná návštěva? Ne. Bříza s přesunem finále Ligy mistrů do Prahy neuspěl

Pořadatelství finále hokejové Ligy mistrů dál zůstává švédské Frölundě. "Strávil jsem čtyři dny vysvětlováním a přesvědčováním nejrůznějších lidí, že pro renomé Ligy mistrů by bylo nejlepší hrát v O2 areně před vyprodaným hledištěm," popsal Petr Bříza. Bohužel neuspěl.

Praha - Plné právo na výhodu domácího prostředí ve finále hokejové Ligy mistrů má sice podle regulí Frölunda, její soupeř Sparta však přesto usiloval o to, aby se hrálo v Praze. Důvod je nasnadě - úřadující švédský šampion hraje v Göteborgu v hale Scandinavium, jenže aréna s kapacitou přes 12 tisíc diváků se bude již tou dobou připravovat na Švédské hokejové hry, kde se představí i česká reprezentace.

Součást série Euro Hockey Tour je na programu od 9. do 12. února. Vrchol Ligy mistrů má datum 7. února. Když je Scandinavium vytížené, musí Indians vzít zavděk halou Frölundaborg, která pojme 7600 diváků. Kdyby se hrálo v libeňské O2 areně, návštěva by patrně byla minimálně dvojnásobná. I proto vedení Sparty usilovalo o přesun do Prahy, ačkoliv v dosavadním průběhu si celkově vedla lépe Frölunda, což je rozhodující faktor pro určení domácího týmu.

"Vzhledem k tomu, že Švédové mají na tento zápas k dispozici jen záložní arénu, řešili jsme možnost výměny pořadatelství," uvedl pro web Sparty šéf klubu Petr Bříza. "Strávil jsem čtyři dny vysvětlováním a přesvědčováním nejrůznějších lidí, že pro renomé Ligy mistrů by bylo nejlepší hrát v O2 areně před vyprodaným hledištěm," přiblížil Bříza, který patří ke spoluzakladatelům obnovené Ligy mistrů.

Pražané neuspěli přesto, že nabídli soupeři vysokou finanční kompenzaci. "Byli jsme ochotni se prakticky zříci v jejich prospěch zisku z ticketingu a zajistili bychom jim kompletní servis. Bohužel Frölunda nabídku odmítla, takže nezbývá nic jiného, než si dojet pro pohár do Švédska," uvedl Bříza, jehož tým v dosavadním průběhu LM neprohrál přes zvučná jména soupeřů venku ani jediný ze šesti zápasů.

Sparta úspěšným tažením plní jeden z hlavních cílů sezony. Evropskou soutěž bere od jejího obrození v roce 2014 velmi vážně. "Jsem velmi šťastný, že si Sparta zahraje finále. Věřím, že tahle utkání otevřela lidem oči, že nejsme pořád jak blázni zavření jen mezi našimi českými kopečky. Taková událost, jakou byl v O2 areně úterní hokejový večer, by mohla být zlomem k lepšímu v Lize mistrů," věří předseda představenstva Bříza.

Sám dlouhodobě podporuje myšlenku zápolení mezi nejlepšími evropskými celky především s ohledem na sportovní stránku. "Když jsme se do téhle soutěže zapojili, neremcali jsme a vzali tuto myšlenku vizionářsky z hlediska propagace a produkce zápasů. Vizionáři byli svým způsobem od začátku i hráči, protože se chtějí rovnat s nejlepšími v Evropě, což je správný přístup," zdůraznil Bříza.

Z finančního hlediska se totiž Pražané přehoupli do plusu až postupem do semifinále. I díky více než dvanáctitisícové návštěvě na odvetu s Växjö. Při startovném ve výši 20 tisíc eur si klub hradí veškeré výdaje. Z těch následně odmazává prémiemi za každý další postup. Krokem do finále se Sparta přehoupla přes 100 tisíc eur celkem, ale včetně započtených 30 tisíc, které má jisté poražený finalista. Vítěz získá 40 tisíc navrch.

