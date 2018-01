Útočník Buchtele končí ve Slovanu, Kašpar jde na operaci

před 3 hodinami

Hokejový útočník Jan Buchtele předčasně končí ve Slovanu Bratislava. Účastník Kontinentální ligy se dohodl se sedmadvacetiletým hráčem na rozvázání smlouvy. Buchtele podle webu Slovanu míří do české extraligy. Zájem má mít pražská Sparta. "Samozřejmě víme o tom, že Honza Buchtele skončil ve Slovanu, ale dokud není podepsaná smlouva, nechceme možnost jeho příchodu více komentovat," řekl tiskový mluvčí Sparty Tomáš Zetek. Dres Slovanu už v této sezoně nebude oblékat ani útočník Lukáš Kašpar, kterého čeká blíže nespecifikovaná operace zranění v dolní části těla. Kašpar je s 21 kanadskými body druhým nejproduktivnějším hráčem týmu, který už nemá reálnou šanci na postup do play off.

