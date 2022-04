V Česku by na ni vydělávali roky. Švédové zaplatili obří pokutu, aby mohli z Ruska

Švédští hokejisté Lucas Wallmark a Joakim Nordström, kteří reprezentovali svou zemi na poslední olympiádě v Pekingu, nedodrželi smlouvu a předčasně opustili ruskou KHL. Vyšlo je to hodně draho.

Když ruská vojska zaútočila v únoru na Ukrajinu, cizinci v KHL přemýšleli, jestli mají v soutěži, která je spojována s režimem Vladimira Putina, zůstat a zasáhnout do play off.

Mnozí z nich setrvali. Vysvětlovali to tím, že jen tak odejít nemůžou, protože by museli zaplatit obrovskou pokutu za nedodržení kontraktu. Finský brankář Nižněkamsku dokonce zmínil, že jeho čeští spoluhráči Lukáš Klok s Ronaldem Knotem čelili výhrůžkám.

Někteří cizinci však navzdory všem komplikacím odešli, například Švédové Wallmark s Nordströmem z moskevského CSKA. Nyní vypluly na povrch podrobnosti.

Oba útočníci ještě odehráli dva zápasy ve vyřazovacích bojích, ale pak zmizeli. Protože však měli platnou smlouvu až do roku 2023, museli se vyplatit. Podle švédské stanice SVT každý z nich přišel v přepočtu o víc jak 30 milionů korun.

Jelikož jejich agent to odmítl blíže komentovat, není jasné, jestli jde o samotnou pokutu, nebo se do částky počítá i ušlý plat z příští sezony (pokud měl být stejný jako letos, šlo by o 14 milionů). Tak jako tak si Wallmark s Nordströmem finančně rozhodně nepolepšili.

"Důležitá je pro ně morálka, ne peníze," komentoval případ šéf Asociace evropských klubů Szymon Szemberg. "Do určité míry navíc dostanou své peníze zpět, protože jsou natolik dobří, že dost možná získají smlouvu ve Švýcarsku, kde si můžou přijít na sedm až deset milionů (přepočet na koruny, pozn. red.). Je to méně než v Rusku, protože švýcarské kluby staví výplaty podle hokejových příjmů, ne na penězích z ropy a plynu."

Přestože KHL po vzoru zámořské NHL zavedla platové stropy, minimálně v aktuální sezoně hráčům stále nabízí výrazně lepší finanční podmínky než kterékoliv evropská soutěž.

Nejlepší hráči si tam vydělají v přepočtu přes 25 milionů korun ročně. Po Švýcarsku, které zmínil Szemberg, je na tom nejlépe švédská liga, kde přední hokejisté berou kolem sedmi milionů.

Česká extraliga zaostává, nicméně i v ní si špičkový hráč může přijít na pět šest milionů. Aby však s tímto ročním platem pokryl pokutu, kterou zaplatili Wallmark s Nordströmem, musel by zářit řadu let.

Zmínění Švédové mají tu výhodu, že už si slušně vydělali v severoamerické NHL. Šestadvacetiletý Wallmark podle serveru CapFriendly dosáhl na 2,8 milionu dolarů (přes 64 milionů korun), o čtyři roky starší Nordström si zajistil bezmála 6,7 milionu (asi 151 milionů korun).

Nutno dodat, že jde o hrubé částky. V zásadě platí, že jen na daních a poplatcích odevzdá hokejista hrající NHL zhruba polovinu výplaty.

Zatímco Severní Amerika zůstává pro hráče ze všech koutů světa atraktivní, KHL hrozí odliv cizinců, například kvůli finanční nestabilitě spojené se sankcemi vůči Rusku a s nevyzpytatelným rublem, jehož kurz teď uměle drží ruský režim.

Někteří zahraniční hokejisté však play off ruské soutěže stále hrají, případně plánují dodržet smlouvu a v příští sezoně se vrátit.

"Cizinci, kteří v KHL pokračují, tak činí ze své vlastní vůle. A jediným důvodem, proč to dělají, jsou peníze," myslí si Szemberg. "Profesionálního sportovce pohání dvě síly: čest a peníze. A na hraní v dnešní KHL nic čestného není, je to jen o penězích."