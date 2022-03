Rusové jsou jako zombie, nechápe Žitnik. Čelí raketám země, kterou reprezentoval

Na zimní olympiádě v Naganu hrál v dresu Ruska, nyní proti Rusům stojí ve válce. Bývalý hokejista Alexej Žitnik, který pochází z Ukrajiny, pomáhá rodné zemi, jak může.

"Vyhrajeme - to je jisté. Jak moc za to zaplatíme? To je těžké předvídat. Jisté je, že neustoupíme," řekl 49letý Žitnik zámořskému serveru The Athletic.

Před dvěma dekádami patřil v NHL ke klíčovým bekům Buffala, kde potkal řadu Čechů v čele s legendárním brankářem Dominikem Haškem. Celkově ve slavné soutěži odehrál přes tisíc zápasů, více jich z ruských zadáků zvládl akorát Sergej Gončar.

Na mezinárodní scéně Žitnik reprezentoval Sovětský svaz a později nástupnické Rusko. V olympijském Naganu kvůli Haškovi a spol. bral "jen" stříbro.

Kariéru zakončil před dvanácti roky v ruské KHL coby kapitán moskevského Dynama.

Pak se ale vrátil zpět do rodného Kyjeva, kde s hokejem začínal a kde v posledních letech šéfuje místnímu klubu. Jak ovšem vypráví, momentálně má jiné starosti, neboť mu nad hlavou prolétají rakety ruských okupantů.

"Sport jde stranou, teď je to o obraně naší země," pronesl Žitnik. "Nikdo moc nečekal, že se něco takového doopravdy stane. Zvlášť v jednadvacátém století, uprostřed Evropy. Není to žádná jednodenní nebo dvoudenní operace, ale válka."

"Jen bůh ví, co s vámi bude. Pokud se něco stane, tak se to prostě stane… Hodně lidí už zemřelo, hlavně civilistů," doplnil bývalý bek.

Z Kyjeva odejít nemůže, ukrajinští muži mezi 18 a 60 lety to mají po vypuknutí války zakázané. Žitnik by ale podle svých slov neprchl, ani kdyby mohl. "Udělám, co bude v mých silách, abych pomohl," zavázal se.

Mnohým ženám a dětem už pomohl utéct do sousedních zemí, například do Polska, které čelí největšímu náporu uprchlíků. Kromě lidí převáží Žitnik také vybavení pro armádu.

V Kyjevě zůstává s manželkou Ljudmilou, která svého muže nechtěla opustit, dále pak s bratrem Dmitrijem a starší sestrou Annou. Se svými dvěma dětmi, které žijí v New Yorku, komunikuje Žitnik na dálku.

Spojil se i s některými ruskými hokejisty, které během dlouhé kariéry poznal. Ti podle něj zabředli do rétoriky, která ruskou invazi ospravedlňuje.

"Nechápu, že tihle Rusové nemají ponětí, co se děje," spustil Žitnik. "Ptají se mě na to a já jen odpovídám: "Kluci, podívejte se na internet." Oni si myslí, že Putin všechno dělá správně. Jsou naprosto apatičtí, prostě zombie. Nevěděli, kolik lidí už na obou stranách umřelo. Nemají vůbec tušení, co se děje."

Ruští hokejisté invazi příliš nekomentují. Když už to jako třeba Alexandr Ovečkin udělají, vymezí se proti válce, ale už ne vůči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, který ji rozpoutal.

"Když ruský hokejista z NHL řekne něco zásadního proti válce, bude v průšvihu. Chápu, že se kluci bojí," prohlásil Žitnik. "Někteří lidé jsou zkrátka hloupí, rozumím. Někteří jsou jako zombie, nemají potuchy. A někteří se bojí."

Kreml už přijal zákon, který až patnáctiletým odnětím svobody postihuje každého, kdo o válce nemluví jako o "speciální operaci", jak to požaduje Moskva.