"Ty ještě hraješ hokej?" Český obr mate svým hobby, popíchl ho i hvězdný Kučerov

Obránce Andrej Šustr je momentálně asi jediným hokejistou, kterého si v útrobách stadionů zámořské NHL můžete splést s novinářem.

Andrej Šustr se po dvou letech v Číně nečekaně vrátil do zámoří. | Foto: ČTK

Mrazivá Aljaška, Nebraska plná kukuřičných polí, rozžhavená Florida, poslední tři roky pak Kalifornie a Čína… Šustr hrál hokej na tolika rozličných místech, že dalším angažmá už snad nemohl nikoho překvapit.

Přesto to dokázal. Vrátil se na Floridu, konkrétně do Tampy, kde prožil nejlepší roky kariéry, ale také úpadek, který ho dohnal k odchodu.

Kdo by tehdy čekal, že po třech letech bude Šustr zpátky. Pochopitelně nepřišel jako hvězda, ale už jen to, že ve 30 letech dokázal znovu zaujmout NHL, zaslouží obdiv.

Když český dlouhán naskočil do přípravného kempu, trenérovi Jonu Cooperovi připadal rychlejší než dřív. Nakonec Šustr musel na farmu, ale ještě než se tam stačil rozkoukat, pádil zpátky do hlavního týmu, kde hned odehrál zápas. Zach Bogosian se totiž zranil a bude mimo nejméně měsíc a nadějný Cal Foote stále doléčuje pochroumaný prst.

Šustr nastoupil vedle ofenzivněji laděného Michaila Sergačjova. Zřejmě ne naposledy. V Tampě bude hasit hokejové požáry, kdykoliv si Cooper zamane.

Zároveň by Šustr mohl vykonávat funkci týmového fotografa. Během kempu měl na krku svou digitální Leicu až nezvykle často. Pomalu byste si ho spletli s novinářem či umělcem.

Záliba českého beka pochopitelně neunikla kabině. "Ty ještě hraješ hokej?" popíchl v jednu chvíli Šustra hvězdný Nikita Kučerov. "Myslel jsem, že už jsi fotograf na plný úvazek."

Takto Šustr zvěčnil Kučerova a Stevena Stamkose:

"Řekl bych, že klukům se líbí, co dělám," nechal se slyšel Šustr. Z dřívějšího působení v Tampě zná v šatně kdekoho, což mu pomáhá. Ostatní jsou před ním otevření, přirození… "Takový přístup do naší šatny nemá žádný fotograf. Je skvělé toho využívat," dodal český třicátník.

Fotografování ho chytlo v Číně. Nejdřív si hrál se spoluhráčovým foťákem, pak běžel do obchodu pro vlastní. "Úplně jsem se do toho zamiloval," přiznal Šustr. Později fotil z pozice českého reprezentanta mistrovství světa v Lotyšsku. Nakonec přestal, neboť nechtěl ostatní příliš rozptylovat, ale i tak svou fotoreportáží pronikl do časopisu Esquire.

Nejraději má černobílé snímky. "Jdou víc do hloubky, líbí se mi to. Můžete tímto způsobem vidět svět z jiného pohledu," podotkl.

Svou práci zveřejňuje na sociální síti. Zdá se, že s focením jen tak nepřestane. Poskytuje mu únik od hokeje, vnáší do jeho sportovního života potřebný balanc. V brzké budoucnosti by vedle digitálního fotoaparátu rád vyzkoušel i ten kinofilmový. Aby mohl snímky vyvolávat.

Během hektické sezony ale přijde vhod digitální Leica. Tampa totiž usiluje o třetí Stanley Cup v řadě a Šustr by měl Kučerovovi ukázat, že hokejistou stále je. A dobrým.