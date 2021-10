Palát: Být mezi vyvolenou trojicí pro OH je pro mě obrovská pocta

Hokejista Ondřej Palát z Tampy Bay vnímá jako velkou poctu svoji pozici mezi třemi českými hráči, kteří už mají jistotu nominace na olympijské hry v příštím roce v Pekingu.

Hvězda Tampy je ráda, že NHL umožní hráčům opět se turnaje pod pěti kruhy zúčastnit, v současnosti se ale více soustředí na účinkování Lightning na scéně nejlepší hokejové ligy světa, do níž vstoupil floridský celek jako obhájce Stanley Cupu z posledních dvou sezon.

Vedení Českého hokeje zveřejnilo jména tří vyvolených před týdnem. Vedle třicetiletého Paláta, jenž si zahrál už na OH v Soči 2014, mají jistotu další ofenzivní hvězdy David Pastrňák z Bostonu a Jakub Voráček z Columbusu. "Je to pro mě strašná pocta být tam s Pastou a Vorym, opravdu. Je to něco, o čem člověk snil jako malé dítě, aby si zahrál na olympijských hrách. Hrozně moc se těším," řekl dnes v on-line rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

Do února ještě zbývá hodně času, ale frýdecko-místecký rodák přiznal, že vnímá, jak se olympiáda blíží. "Samozřejmě myslím na sezonu v NHL, ale lhal bych, kdybych řekl, že olympiádu v hlavě vůbec nemám. Muselo by se stát něco hodně špatného, aby to nedopadlo, takže doufám, že vše proběhne podle plánů, NHL pustí hráče a popereme se o nějaký úspěch. Bude to hrozně těžký a náročný turnaj, ale my tam necháme všechno," ujistil Palát.

Ze silného týmu Lightning s řadou hvězd první velikosti zcela určitě nebude sám, kdo by se měl do Pekingu vydat. "Bavili jsme se s klukama, že kdyby všechno dobře dopadlo, tak pojede snad půlka týmu. Napočítali jsme nějakých osm až deset hráčů, nevím, zda má nějaký jiný tým v lize více takových, co přichází v úvahu," přemítal Palát.

Z českého pohledu připadají z kabiny v úvahu ještě obránci Jan Rutta a trochu překvapivě s ohledem na všechny okolnosti i Andrej Šustr, jenž po dvou letech strávených v čínském Kunlunu v KHL podepsal na konci července s vedením klubu roční dvoucestnou smlouvu, před pár dny se ocitl na seznamu volných hráčů, pak zamířil na farmu, ale už je zase zpět v prvním týmu.

"Máme radost, protože to byla docela story… Andy odešel, letos se zase s naším generálním manažerem dohodl na smlouvě, přišel na kemp a vypadal neskutečně. V očích všech se zlepšil a všechny na kempu překvapil. Hned se nám zranil Zach Bogosian a Andy ihned dostal šanci. Je to skvělé, protože nešel za penězma. Podobné peníze si mohl vydělat i v Evropě, ale chtěl hrát NHL, má můj velký respekt. Jsem i za něho strašně rád, že je tady, hrozně jsem mu fandil," ocenil Palát.